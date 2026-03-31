Una pareja fue golpeada y robada a punta de pistola por una patota en el barrio Frondizi

Una pareja que se encontraba disfrutando de una plaza en el departamento Capital fue víctima de un violento asalto perpetrado por una patota de al menos tres delincuentes, uno de los cuales portaba un arma de fuego. El episodio ocurrió minutos antes de la medianoche del domingo en un espacio verde ubicado en el interior del barrio Frondizi, en el límite con Santa Lucía, y dejó como saldo a un joven herido en la cabeza y la sustracción de dos teléfonos celulares.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Vega, de 22 años, y una mujer de 26 años identificada como Lourdes. Según el relato de los damnificados, ambos se encontraban sentados en la plaza cuando fueron sorprendidos por al menos tres sujetos. Uno de los agresores extrajo una pistola calibre 9 milímetros y los amenazó con el arma para concretar el robo, logrando apoderarse de los dos teléfonos celulares de las víctimas.

En medio del asalto, el joven intentó resistirse y se generó un forcejeo con los delincuentes. Durante el enfrentamiento, la pareja logró desarmar a uno de los atacantes, pero lejos de abandonar el lugar, los agresores redoblaron su violencia. Los sujetos comenzaron a arrojar piedras contra la pareja y una de ellas impactó en la cabeza de Vega, provocándole un corte en el cuero cabelludo.

Personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, que tiene jurisdicción en la zona, acudió al lugar tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un asalto con arma de fuego y una persona herida. Minutos después, una ambulancia trasladó al joven al Hospital Rawson, donde recibió asistencia médica y quedó en observación. Fuentes del caso indicaron que se encuentra fuera de peligro.

Los delincuentes lograron escapar y son intensamente buscados por la Policía. En el lugar del hecho, los efectivos secuestraron el arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros con su cargador, que será peritada para establecer su origen y si fue utilizada en otros hechos delictivos.

La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, donde la fiscalía de turno dispuso que el caso sea investigado bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego y cometido en banda. Se espera que en las próximas horas se analicen las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los agresores.