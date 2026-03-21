Nuevos elementos se incorporaron a la investigación judicial que analiza el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este, Uruguay. De acuerdo con la documentación sumada al expediente, los vuelos privados utilizados para el traslado fueron financiados, en parte, por una productora vinculada a la TV Pública.

Las facturas presentadas ante la Justicia detallan que la productora Imhouse, asociada al periodista Marcelo Grandio —quien también habría viajado en el mismo avión—, figura como responsable del pago del tramo de ida. Esta información surge de los comprobantes entregados por la empresa contratada para la prestación del servicio aéreo.

En cuanto al vuelo de regreso, el expediente indica que el mismo forma parte de un paquete de diez vuelos facturados al piloto Agustín Hansen. Este dato también fue incorporado como parte de la documentación que analiza el juzgado interviniente.

El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, avanzó con una serie de medidas de prueba con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que se concretó el viaje, así como los vínculos entre los actores involucrados en la contratación de los vuelos. En ese marco, se evalúa el circuito de pagos y la participación de las empresas y personas mencionadas en el expediente.

Según se desprende de la causa, la investigación busca determinar si existieron irregularidades en el financiamiento del traslado, así como establecer eventuales responsabilidades. La incorporación de las facturas constituye un elemento central para reconstruir el esquema de contratación del servicio aéreo.

El caso continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas en función de los avances del expediente. Mientras tanto, la información surgida hasta el momento permite ampliar el panorama sobre cómo se organizó el viaje y quiénes intervinieron en su financiamiento.