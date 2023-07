El gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, que comenzará su primer mandato al frente de la provincia a partir del 10 de diciembre próximo, pasó por el Café de la Política en el programa Yo Te Invito. En este sentido, contó cuáles serán los principales lineamientos de su futuro gobierno. Entre las cuestiones que resaltó, dijo que le prestará especial atención al Acceso a la Información Pública. Además, afirmó derogará la Ley de Sistema de Participación Abierta y Democrática (conocida como Ley de Lemas renovada) y trabajará para volver solo a una reelección de los cargos de gobernador y vice, es decir, sacar el tercer mandato.

¿Qué va a pasar en el futuro de San Juan?

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los sanjuaninos tienen que estar tranquilos, estar en paz. Quien ha venido, no ha venido a cambiar las cosas que se han hecho bien, yo he venido a hacer los cambios necesarios. Que se queden tranquilos, no he venido a cambiar lo que está bien. No soy de esos que le saca el naipe al castillo. Creo en las políticas de Estado, creo en la mirada hacia adelante, no creo en las peleas entre políticos. Tampoco me van a ver peleándome con intendentes, nosotros tenemos un objetivo en común, más allá que sean de diferente color político. Tenemos que trabajar codo a codo, para que los sanjuaninos sientan que quienes están dirigiendo circunstancialmente están preparados.

Publicidad

Vas a tener casi toda una Cámara de Diputados en contra, ¿cómo vas a hacer para sacar buenas leyes?

Me pongo a pensar en esto, ponele que vos sos diputado y no somos del mismo espacio político, pero yo presento un proyecto de ley que trae beneficios para San Juan. Vos me decís que no estás de acuerdo con algunas partes de las leyes, y yo te voy a decir que nos sentemos a hablar. No tengo la palabra absoluta. Aunque seas de diferentes partidos políticos, vas a querer el bien común, lo mejor para los sanjuaninos. Nosotros vamos a ser oficialistas a partir del 10 de diciembre, pero fuimos una oposición que dimos gobernabilidad, que en tiempo de pandemia y de terremoto estuvo ahí para ayudar. A mí me avala mi pasado en la Cámara de Diputados de la Nación y como intendente de Santa Lucía, ciudad que fue la que más creció durante los últimos diez años. Tengo autoridad moral e intelectual para decir lo que tengo que decir. Me parece que los que queremos lo mejor para San Juan nos vamos a sentar en una mesa a dialogar.

De acuerdo a la actividad en Diputados, ¿qué va a pasar con la Ley del Acceso a la Información Pública? En cuanto a lo electoral, ¿qué van a hacer con la Ley de Lemas y con los tres mandatos consecutivos?

Con el tema del Acceso a la Información Pública todos vamos hacia el camino de la necesidad de que cada persona pueda observar en qué se gasta y qué hacemos, de una manera que sea práctica para todos. Con respecto a la Ley de Lemas, no le sirve a nadie. No puede ser que no termine ganando quien más votos saca, la vamos a derogar y se va a ir directo a la ley de boleta única o de papel. Vamos hacia eso, de otra forma se gasta mucho dinero, se gasta papel. Para el 14 de mayo, solo para un lema, se gastó 48 toneladas de papel. Es necesario que hagamos la política más fácil. En relación con el último tema, que es lo de los mandatos, nosotros pensamos que un gobernador y vice tienen que durar cuatro años en su mandato y cuatro años más si así la gente lo decide. Ocho años es suficiente y le hace bien a la democracia.

Publicidad

Siempre hablás de cambios con certezas, ¿qué certezas van a haber en los primeros días de tu gobierno sobre educación y salud?

Todos los programas que tenemos con los más de 500 profesionales que vienen trabajando desde hace cinco años, no solo en diagnóstico, sino en la planificación, estamos viendo cómo hacemos para resolver estos problemas. Con el tema educación, claramente San Juan no está bien. Estamos entre las primeras tres provincias con peor calidad educativa. Tenemos que trabajar para cambiar eso, no solo en la mejora del salario, sino también en capacitación docente, porque son profesionales. Tenemos que concentrarnos en la mejora de los gabinetes psicopedagógicos. Tenemos que actualizar las leyes relacionadas con la educación y dejar de nivelar para abajo, no puede ser que los chicos pasen debiendo 10 materias. La segunda cuestión es la seguridad, que es esencial. Una familia se desmorona si por un par de zapatillas una persona pierde la vida porque le robaron. Lo mismo pasa con la salud. Cuando hablo de cuestiones que tienen que complementar, yo creo en las políticas de Estado. Hay políticas que tienen que existir siempre. Por ejemplo, la construcción de viviendas. Por ahí tocas una puerta y sale una madre que te cuenta que vive con sus cuatro hijos, pero que también viven con sus parejas y sus hijos. El hacinamiento es enorme. Necesitamos construir viviendas y tener también líneas de crédito para aquellas personas que tengan un terreno, pero que se les haga difícil construir. El turismo, la infraestructura en camino, la energía renovable y el deporte deben ser una política de Estado.

El deporte, ¿política de Estado como viene siendo ahora o cómo?

El deporte es fundamental en la vida de la gente: te da disciplina, autoestima y te ayuda a trabajar en equipo. Es fundamental porque te ayuda a crecer bien. Entonces, si tenemos que trabajar en eventos deportivos porque derrama en gastronomía, en turismo. También tenemos que trabajar con todo lo que significa la construcción de clubes de barrio para esos chicos. ¿Por qué no podemos pensar que podemos tener grandes talentos deportivos? Esto genera talentos y conducta. En esos clubes vamos a generar dos programas, el primero es “deporte sano” para aquellos chicos proclives a tener adicciones: desde el punto de vista social, psicológico, médico. El otro se va a llamar “deporte sin barrera” para aquellas familias que tienen una persona con discapacidad, para que todos puedan practicar deporte sin ningún límite.

¿Qué va a pasar con la Fiesta del Sol?

La Fiesta del Sol forma parte de nuestra cultura y del amor por lo nuestro. Se va a hacer en relación con la situación económica en nuestra provincia. No puede haber cuatro artistas internacionales por día. Hoy la situación económica no sé cómo está, pero está relacionada con lo nacional.

El Gobierno va a convocar a paritarias y Uñac dijo que te había pedido que mandes un emisario…

Lo que yo hablé con el gobernador es que reconoció la derrota y me dijo que abramos los caminos para que generemos una transición.

¿Te gustaría estar en esa paritaria?

Es que yo no gobierno, el que gobierna es el gobernador. Sería faltarle el respeto. Dije que la Constitución está por encima de todos. Los mandatos duran cuatro años, nosotros no cogobernamos. Hay que respetar los mandatos.

¿Has pensado en achicar el Estado o mantenerlo? ¿Por dónde vas a ir?

Los sanjuaninos tenemos que trabajar en un Estado eficiente, eso no significa que haya más gente. Significa que tenemos que ser más ordenados. Más gente en el Estado, no. Los que estamos en función debemos marcar el ejemplo, cuando me toque asumir bajaré los cargos políticos. Todo ese dinero va a ser destinado a resolver los problemas de la gente.

¿Cómo van a ser estos meses?

Tiene que haber una transición ordenada, sobre todo conocer el tema económico cómo está. Esto es para administrar prioridades. Las propuestas se basan en las prioridades.

De cara a las elecciones nacionales, ¿tiene que ganar Horacio Rodríguez Larreta para que hagás un buen gobierno?

Mis candidatos están en el espacio de Larreta, pero estoy convencido de que tanto Horacio como Patricia Bullrich son buenos candidatos y uno de los dos va a ser el presidente. Con él vengo trabajando desde hace más tiempo, pero a Patricia también la respeto.