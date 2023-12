Marcelo Orrego da su primer discurso oficial como gobernador

El gobernador Marcelo Orrego llegó a la Cámara de Diputados de San Juan para jurar en el cargo para el que fue elegido por los sanjuaninos en las últimas elecciones. En el recinto, ante los 36 diputados y diputados, dio sus primeras palabras como máximo mandatario provincial.

Tras jurar ante su vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, Orrego tomó asiento y dedicó sus primeras palabras a los sanjuaninos. "Hoy me presento ante ustedes con un sentimiento de humildad y responsabilidad inmensa, consciente del honor que me han conferido al permitirme servirles como gobernador de San Juan. No solo es el cargo lo que asumo hoy, sino también el compromiso ineludible de trabajar incansablemente por y para cada uno de los sanjuaninos... El de llevar adelante la enorme responsabilidad de conducir nuestra querida provincia. Entendiendo, que, en democracia es el pueblo quien nos elige, nos cambia y nos pide resultados", dijo Orrego.

"Al asumir este cargo, me comprometo con una visión clara y firme para nuestro futuro", afirmó el flamante gobernador y agregó que "Si estamos unidos no hay obstáculo que no podamos superar… No habrá desafío demasiado grande ni obstáculo insuperable en nuestro camino hacia un mañana mejor".

Seguido de esto, el mandatario sanjuanino realizó un diagnóstico sobre lo que le deja la gestión saliente de Sergio Uñac: "La provincia está en una situación compleja".

"Estamos asumiendo en el momento más difícil de la historia argentina con niveles de inflación y pobreza inéditos. A esto debemos sumar los problemas propios de San Juan, una provincia donde los ingresos suben por la escalera y los gastos por el ascensor, lo que va a traer consecuencias en el corto plazo sobre todo en el plano financiero, y eso conlleva que debemos tomar medidas urgentes", aseveró Orrego.

El santaluceño explicó a su vez que en los próximos días profundizarán en el diagnóstico, "ya con el acceso a toda la información disponible" y se comprometió a dar a conocer el estado de situación que dejó la gestión uñaquista.

"Sepan que no me va a temblar la mano para tomar las medidas necesarias para afrontar estas problemáticas y hacer lo que San Juan necesita", afirmó Orrego.

