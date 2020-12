Uñac adelantó la postura de los legisladores sanjuaninos sobre el proyecto del aborto

El gobernador Sergio Uñac adelantó la postura que tendrán los diputados sanjuaninos del Frente de Todos respecto al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Así lo confirmó en rueda de prensa en medio de la entrega de viviendas en el departamento de Ullum.

Uñac se hizo presente en Ullum para la inauguración de barrio Américo Grimalt, donde habitarán 70 familias. En esa ocasión, lo acompañaron el secretario de Hábitat y Vivienda, Robert Garcés; el director del IPV; Marcelo Yornet; el intendente de Ullum, Leopoldo Soler y concejales del departamento.

Tras un pequeño discurso enfatizando el trabajo realizado durante su actual gestión y el IPV, también tocó el tema del aborto tras ser consultado sobre el polémico y actual proyecto que se definirá en el Congreso de la Nación.

Uñac dió declaraciones en la inauguracion de 70 viviendas en Ullúm.Foto: Gentileza.

“San Juan va a mantener la misma postura que ha venido trayendo y la que tuvimos anteriormente que es votar en contra del proyecto en términos generales” adelantó a la prensa.

También se expresó sobre la postura que podrían tener sus legisladores, “Se respeta la libertad de acción y se cuál es la postura de por lo menos la mayoría, no de todos porque no he estado con todos (…) converso con ellos de forma individual este y otros temas” aseguró.

En 2018, los legisladores sanjuaninos votaron en contra del proyecto como lo había adelantado también en ese entonces. Este martes a las 10 de la mañana volverá a debatirse en el Congreso el proyecto de ley que busca hacer de la interrupción del embarazo una acción legal, gratuita y segura. Contará con las exposiciones de los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

La caravana "por las 2 vidas" convocó a cientos de sanjuaninos de diversos sectores. Foto: Mariano Martin/ Diario Huarpe.

El sábado pasado, diferentes grupos católicos y evangélicos, apoyados por el Arzobispado de San Juan de Cuyo y la Acción Católica San Juan se sumaron a la serie de caravanas nacionales en contra del tratamiento y aprobación del proyecto de ley. Ese día, cientos de personas se congregaron en la plaza 25 de Mayo flameando banderas argentinas y pañuelos celestes “a favor de las 2 vidas”.

Cientos de mujeres sanjuaninas desfilaron por las calles sanjuaninas el pasado 25 de noviembre. Foto: Mariano Martin/ Diario Huarpe.

Por otra parte, el 25 de noviembre pasado, cientos de mujeres e integrantes de diversos grupos feministas marcharon a favor de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Sobre el tema, Alberto Fernández aseguró que “estamos en condiciones de que esta vez el aborto se a ley”.