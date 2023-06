El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó que encabezará una de las listas de Vamos San Juan en las elecciones nacionales. Con esta afirmación, lo más probable es que el primer mandatario provincial sea candidato a senador. En este marco, dijo estar de acuerdo con la participación y la competencia en unas PASO en caso de que no se logre la lista unidad con el sector de José Luis Gioja. A nivel nacional, dijo que, hasta ahora, la fórmula Wado De Pedro y Juan Manzur es la que representa “unidad y federalismo”. Además, contó que rechazó una propuesta de Daniel Scioli para ser su vicepresidente.

El actual gobernador dijo que su destino está en San Juan, debido a que debe trabajar por la candidatura a gobernador de su hermano Rubén Uñac, pero que quiere participar en un cargo legislativo nacional, acompañando “al Gobierno que sea” de Unidos por la Patria.

“Mi destino está ahí, en un cargo legislativo nacional, compitiendo con quien sea. Llámese una subagrupación, algún candidato. No estaría mal que la ciudadanía elija y después hay que poner todo para el que haya resultado ganador”, afirmó.

En este sentido, confirmó que su subagrupación, Vamos San Juan, llevará solo una lista de senadores y de diputados, independientemente de la cantidad de aspirantes a la presidencia que jueguen. Algo que no pudo asegurar es si el peronismo irá en lista única o si habrá internas en las PASO. Hasta el momento la idea de una lista unidad es cada vez más lejana, por las mismas declaraciones del gobernador, que plantean que no están en contra de una competencia, y también por los dichos públicos de Gioja. Es que el diputado nacional y candidato a gobernador planteó que es casi imposible llevar adelante una lista unida. El diputado Leonardo Gioja afinó este planteo y dijo que “son dos proyectos completamente diferentes” y que no quieren confundir al electorado.

Nación, la historia que afecta a San Juan

Con la teoría de que Nación define lo que sucede en San Juan, lo cierto es que hasta ahora todo indica que también habrá PASO por las candidaturas presidenciales en Unidos por la Patria. La única fórmula confirmada hasta ahora es De Pedro-Manzur, pero es sabido que Scioli quiere competir. Hasta el momento, Uñac prefirió no optar por ninguna, aunque sí manifestó que la del ministro del Interior de la Nación y el exjefe de Gabinete cumple con las expectativas de los gobernadores. En este marco, contó Scioli le propuso ser su compañero de fórmula, pero él lo rechazó.

Por el lado de Gioja, es sabido que optará por la fórmula que represente a Cristina Fernández, es decir, la De Pedro-Manzur. En este marco, con sus listas nacionales, está casi descartado de que el exgobernador vaya con una doble candidatura, aunque no está del todo determinado que su compañero de fórmula, Fabián Gramajo, haga lo propio. Desde el giojismo plantean que hay dirigentes de sobra para conformar una lista propia.

Por el momento la lista unidad está bastante difícil, aunque la facción gramajista aún trabaja por la misma. En las próximas horas se definirá toda la cuestión, ya que solo hay tiempo hasta el próximo 24 de junio.