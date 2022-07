Uñac habló de la interna nacional y dijo que la salida de Guzmán “podía evitarse”

Luego del cambio en la cartera de Economía a nivel nacional, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, opinó de la salida de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis. En ese contexto, el mandatario provincial reconoció que había mucha tensión interna en la fórmula presidencial y que el desenlace del ahora exministro “podía evitarse”.

El funcionario reconoció que fue un fin de semana intenso y complicado, de mucha intensión. Aunque fue optimista y se esperanzó en que esta espuma vaya bajando y cediendo un poco. “Tenemos una nueva ministra de Economía, una vez más una dama tiene el desafío de llevar a cabo una importantísima labor”, destacó.

Publicidad

En ese escenario, Uñac comentó que tuvo una reunión de gabinete con todo su equipo en donde hicieron un análisis de lo desarrollado en el primer semestre, viendo cuál fue el cumplimiento de las metas de lo que se propusieron en el presupuesto anterior, pero también lo que esbozó en el mensaje que pronunció ante los diputados en la Legislatura, el pasado mes de abril.

En este encuentro, el gobernador reconoció la labor de Batakis por todo lo que trabajaron juntos. La actual designada ocupó el cargo de Ministra de Hacienda del exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, entre 2011 a 2015. Sin embargo, un rol que acercó más a la mujer a las jurisdicciones fue el de secretaria de Provincias, del Ministerio del interior.

Uñac comentó que junto a ella trabajaron codo a codo. Esto se vio reflejado en la licitación del Túnel de Zonda, ya que este proceso fue coordinado con ella. “Le deseamos el mayor de los éxitos en una gestión que obviamente no será fácil porque el mundo no está fácil y menos Argentina”, explicó.

El gobernador contó, en rueda de prensa, que sobre finales de este mes se juntarán en Río Negro. “Hemos estado todos los gobernadores en comunicación y mes consta que vemos bien lo de Silvina Batakis. Ahora hay que esperar que el mercado empiece a calmarse, porque vemos algunos movimientos en estas primeras horas”, sentenció.

Publicidad

Próximas reuniones

Este martes, Uñac viajará a Buenos Aires en donde estará hasta el miércoles en una reunión para saber cómo marcha el programa Argentina Hace. Allí no descarta ir con algún intendente en particular. Sobre la que realizarán los gobernadores del Norte Grande, en Formosa, precisó que San Juan no está inmersa allí, ya que conforma la Región de Cuyo. Por ende, en este compromiso no estará presente.