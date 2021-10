Universidad, San Juan RC y Amancay se consagraron en las finales del Torneo Apertura

Extensa jornada se vivió en una cancha del Palomar de la Universidad Nacional de San Juan. En marco del Torneo Apertura, se jugaron las seis finales de las diferentes categorías que tiene el hockey sobre césped femenino de la provincia. Las locales ganaron cuatro de esos juegos, San Juan RC y Amancay, el resto.

Se disputaron los partidos decisivos de las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva, Primera B y Primera División. La Universidad jugaba cinco de esas finales del Apertura 2021, que organizó la Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista.

Universidad se quedó con la final de la Primera División al ganarle por 2 a 1 a Lomas de Rivadavia. Los goles para Las Patitas, que dominaron casi todo el partido, llegaron por intervención de Victoria María del Carril y Josefina Otto. Janet Barquiel descontó para las Cementeras, pero no alcanzó. Este fue el último partido de la jornada y la cuarta consagración de la U.

La final de la categoría sub 14 fue la primera en disputarse. Las protagonistas fueron las jugadoras de Universidad y Lomas de Rivadavia. Las Patitas y Cementeras igualaron 2 a 2. Melisa Acosta y Martina Tapia marcaron para las locales y la ventaja inicial de dos prometía una final sentenciada en el juego. Sin embargo, Ludmila Errecalde y Ana Victoria Correa empataron el partido.

Así las cosas, la final se debió definir desde los penales. Universidad ganó por 4 a 2. Constanza Ortiz, Catalina Naveda, Martina Tapias y Victoria Leyes marcaron para las anfitrionas, mientras que Ximena Rojas y Naiara Bolado lo hicieron para las visitantes.

En la definición del sub 16 se repitió el mismo duelo y el mismo ganador. Universidad ganó esta vez en el juego y lo hizo por la mínima diferencia: 1 a 0. Luz Cornejo se convirtió en la goleadora del partido.

San juan RC y Universidad protagonizaron el duelo del sub 19. Las chicas no se sacaron ventajas durante el partido y el marcador finalizó sin goles. Por eso, la definición pasó a través de los penales australianos, donde las piuquenes ganaron por 4 a 3.

Para San Juan RC anotaron Agustina Ruiz (por dos) Pilar Cruz y Josefina Lértora. Los goles de la U vinieron mediante Victoria Escobar, Milagros Recio y Esmeralda Uriburu.

Amacay se quedó con la final de Primera B. Venció por 3 a 2 a Lomas en un emocionante partido. Las goleadoras de las pingüinas fueron Agostina Herce, Valentina Meli e Inés Buteler (de penal). Ariana Tapias y Carolina Valdez marcaron para las cementeras, que fallaron dos penales y lamentaron después, ya que el desenlace del encuentro hubiera sido otro.

Previo a la final de primera división, se disputó el partido decisivo de reserva entre Universidad y San Juan RC. El duelo lo ganó el local por penales tras un empate 2 a 2. Sofía Eichler, Delfina Mas, para Universidad; Josefina Lertora y Juliana Díaz, para San Juan RC.

Las Patitas vencieron a las piuquenes por 5 a 4. Julieta Mordacci (por dos), Candela Uzair, Eliana Molina y Milagros Chancay llevaron a la gloria a la U. Para las visitantes anotaron Pilar Cruz, Paloma Ortiz, María Moya (por dos).