Este viernes se juegan las finales de las seis categorías de hockey sobre césped

El Torneo Apertura llega a su fin y el Palomar será el escenario de un viernes a puro hockey sobre césped femenino. Seis partidos, de seis categorías diferentes, se disputarán en la misma cancha durante el primer día del fin de semana XXL. Con presencia en casi todas las finales, Universidad quiere ser el gran protagonista. El público podrá asistir.

Universidad, Lomas, San Juan RC y Amancay son los clubes que tendrán representación en las seis definiciones del Apertura, organizado por la Asociación de Hockey Sobre Césped y Pista. Las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva, Primera B y Primera División cerrarán el torneo, en el que destacó Universidad, por tener a cinco conjuntos finalistas.

Desde las 10 de la mañana comenzará la jornada en la que tres equipos se coronarán campeones frente al público; está permitida la presencia de espectadores. Los encargados de darle inicio son Lomas y Universidad, para la categoría Sub 14.

Luego, es el turno del Sub 16, en las que jugadoras de Lomas, apodadas Cementeras, se verán las caras contra las de Universidad, a quienes se las conoce como Patitas. Este encuentro está pactado para las 11.30.

Entrada la tarde llegarán las chicas de la sub 16. Universidad y San Juan Rugby Club se medirán para quedarse primeras en la categoría. Finalizado este partido, habrá una pausa.

Amancay B y Lomas Blanco romperán con el descanso para definir la Primera B. Será a las 15 horas.

Una hora después, a las 16, la Reserva entretendrá al público. A este partido lo jugarán Universidad y San Juan Rugby Club.

Al último, a las 18.30, llegará la final más esperada: la de la Primera División. Las Patitas y Las Cementeras darán cierre al día a puro hockey con una definición que promete ser para el infarto.