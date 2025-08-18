Un hombre de 22 años fue aprehendido en un barrio en construcción de San Juan por tentativa de hurto. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 15°, quienes intervinieron en el barrio Sierras de las Invernadas, en Ullum, luego de que el joven intentara sustraer elementos de una de las viviendas en obra.

El detenido fue identificado como Kevin Ezequiel Sosa, quien según el parte policial había tomado dos hojas de una puerta ventana perteneciente a la empresa constructora Diamante Giuliani. Al advertir la presencia policial, el acusado arrojó lo sustraído e intentó huir, aunque fue aprehendido a pocos metros del lugar.

Publicidad

Durante el procedimiento, vecinos de la zona reaccionaron contra el personal policial, forcejeando con los uniformados y arrojando piedras contra un móvil que participaba del operativo. La situación generó tensión en el sector hasta que los efectivos lograron controlar la escena.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Emiliano Usin, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia para determinar las responsabilidades penales del detenido.