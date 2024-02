El rector Tadeo Berenguer expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para iniciar las carreras de Medicina y Psicología en este 2024. La autoridad mencionó que estas dificultades se deben a la falta de financiamiento y a la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes del Gobierno de Javier Milei, ya que los fondos dependen de Nación.

En la previa a participar del acto de recepción de la primera parte de la obra “La construcción de la Justicia de San Juan”, en el salón de actos del Club Sirio Libanes, Berenguer destacó que si bien la carrera de Psicología había sido acreditada plenamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), el organismo encargado de acreditar las carreras en el Ministerio de Educación, aún falta el segundo paso. Es decir, el financiamiento de los cargos necesarios para la carrera.

“Nosotros como Universidad no lo podemos hacer. Con los recortes que estamos teniendo es imposible continuar con lo que habíamos planteado”, dijo en rueda de prensa, confirmando que la Casa de Altos Estudios no cuenta con los recursos para financiar los cargos de Psicología. Al mismo tiempo, señaló que tampoco pueden iniciar la carrera de Medicina hasta recibir una respuesta favorable por parte de la Coneau.

Además, Berenguer también mencionó su preocupación por la falta de interlocutores en el Gobierno Nacional, lo que dificulta la comunicación y la búsqueda de soluciones. Al haberse eliminado el Ministerio de Educación Nacional, actualmente, solo hay un secretario y un subsecretario que "se niegan a recibir a la universidad".

Por la situación, la autoridad educativa enfatizó que la Universidad está trabajando intensamente junto con los decanos para encontrar soluciones y estirar los recursos disponibles. Sin embargo, la falta de presupuesto y los recortes en los gastos de funcionamiento hacen que sea cada vez más difícil mantener el funcionamiento de la institución. Por este motivo, Berenguer espera que haya un cambio en la situación y que se priorice la educación en la agenda del Gobierno Nacional de Javier Milei.

Berenguer se mostró preocupado por la falta de interlocutores con el Gobierno Nacional. Imagen DIARIO HUARPE.

En cuanto al inicio de clases, Berenguer aseguró que está garantizado, a menos que los sectores gremiales decidan tomar otra medida. Aunque la paritaria ha otorgado un aumento del 6%, este incremento no es suficiente para compensar la inflación del 50% en los últimos dos meses. Sin embargo, mencionó que “la atención al estudiante es una prioridad” y que el sistema de becas se mantendrá con los montos del año anterior. Aunque la falta de presupuesto dificulta la distribución de las becas, la universidad ajustará las cuentas mes a mes para garantizar su continuidad.

En cuanto a los recortes, el rector de la UNSJ manifestó que se han dejado de lado algunos programas, pero que las becas estudiantiles, se mantendrán en los mismos montos del año anterior. También se han reducido las horas extras, especialmente en el mes de enero, cuando hubo poca actividad. Los choferes también se ven afectados, ya que los gastos de combustible han aumentado considerablemente. Estos recortes son necesarios debido a la falta de presupuesto y a la imposibilidad de distribuir los fondos de manera adecuada.

Respecto a los programas de investigación, Berenguer dijo que se mantendrán los proyectos que fueron pagados el año pasado. Sin embargo, la falta de recaudación y los recortes presupuestarios dificultan el pago de otros programas, como el fondo Fonid. La Universidad depende de lo que envía el Gobierno Nacional y, sin recaudación propia, se ven limitados en su capacidad para mantener estos programas.

“El Fonid lo hemos pagado en enero, creyendo que venía y no vino más y han dicho que no va más. Entonces es otro recorte que vamos a tener que hacer porque no tenemos recaudación. No es lo mismo que los gobiernos provinciales que tienen recaudación de impuestos. Nosotros dependemos de lo que envía la Nación”, cerró.