Ante la futura asunción del futuro presidente Javier Milei, el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, habló sobre la futura carrera de medicina y manifestó que esperan definiciones del libertario. A su vez, expresó un rotundo rechazo al sistema vouchers o posible arancelamiento de la educación superior.

“La preocupación está en medicina, todavía no está aprobada por la Coneau, pero psicología sí está reconocida, aunque no el financiamiento de los cargos”, expresó Berenguer a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Somos una universidad donde la parte de salud no es fuerte y, por lo tanto, no tenemos en otras unidades profesionales para darles por extensión una actividad en estas nuevas carreras. Por eso, está supeditado al financiamiento que venga de la Nación”, continuó el dirigente universitario.

Respecto a la propuesta de Milei de implementar el sistema de vouchers en la educación superior, Berenguer dijo que: “El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a cuestionar esto y cuestionaremos si es necesario las políticas de Estado que pretenda aplicar. Hay que hacer un impas para ver qué políticas de estado se implementarán”

Berenguer informó que harían falta 70 profesionales para arrancar con Medicina y más adelante se ocuparían los cargos vacantes a medidas que pasan los años.

Comunicación del CIN

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional emitieron un comunicado semanas atrás en el que rechazaron el sistema de vouchers propuesto por Milei. “Sin dudas, las universidades públicas argentinas transforman las vidas de las personas, de sus familias y de las comunidades en las que se asientan. En los laboratorios, las bibliotecas y los talleres de las universidades se generan la ciencia, la tecnología y el arte para desarrollar áreas estratégicas del país”, expresó el documento.

Publicidad

“Es con más becas y no con «vouchers». Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”, señaló el escrito difundido por el CIN.