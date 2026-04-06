La ilusión del Gremial está más encendida que nunca. Este lunes, desde las 20, UPCN San Juan Vóley se enfrentará a Ciudad Vóley en el segundo partido de la serie final de la Liga Argentina (LVA). El equipo sanjuanino llega con el pecho inflado tras haber ganado el primer chico, poniendo la serie 1-0 a su favor en tierras porteñas.

El conjunto dirigido por Fabián Armoa sabe que un triunfo esta noche lo dejaría en una posición inmejorable de cara al regreso a la provincia. Esto es porque en el primer partido obtuvo un resultado a favor luego de parciales 25-27, 26-24, 25-17, 22-25 y 18-16, en un duelo largo, intenso y cambiante.

Independientemente del resultado de esta noche, la gran noticia para los fanáticos locales es que la definición del torneo más importante del país aterrizará en suelo sanjuanino. El tercer partido está programado para el sábado 11 de abril, también a las 20.

Dos de los máximos protagonistas del vóley nacional de los últimos años vuelven a verse las caras en una llave que no da respiro. UPCN quiere demostrar por qué es el máximo ganador de la historia y traerse medio título desde Buenos Aires para festejar con su gente el próximo fin de semana.

Cronograma de las finales

Final 2: Lunes 06/04, 20:00 hs (Sede Ciudad).

Final 3: Sábado 11/04, 20:00 hs (Sede San Juan).

Final 4 (*): Lunes 13/04, 20:00 hs (Sede San Juan).

Final 5 (*): Sábado 18/04, 20:00 hs (Sede Ciudad).

(*) Partidos condicionales en caso de ser necesarios para definir al campeón.