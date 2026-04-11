La fiesta estaba preparada en la calle General Acha, pero Ciudad Vóley tenía otros planes. En una noche donde casi 4.000 personas colmaron el microestadio de UPCN San Juan Vóley, el equipo visitante se mostró más sólido en los momentos calientes y se quedó con el tercer punto de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 al imponerse por 3 a 0.

El desarrollo del encuentro fue sumamente parejo en los dos primeros capítulos, con un marcador que se definió por detalles mínimos (23-25 y 23-25). Sin embargo, en el tercer set, la efectividad en el bloqueo y el contraataque de los dirigidos por Hernán Ferraro terminó por quebrar la resistencia del equipo sanjuanino, cerrando el parcial por un contundente 16-25.

Los protagonistas de la noche

En el plano individual, Alejandro Toro fue el baluarte de Los Cóndores con 14 puntos, intentando contagiar a un equipo que luchó cada pelota. No obstante, la figura del encuentro fue Mauro Zelayeta, quien con 16 tantos lideró el goleo de la visita y fue la pieza clave para que Ciudad logre descontar en una serie que ahora está 2-1 a favor de UPCN.

El lunes, una nueva oportunidad para la décima

A pesar del trago amargo de este sábado, el equipo de Fabián Armoa mantiene la ventaja y la chance histórica de gritar campeón ante su gente. El cuarto partido se disputará este lunes 13 de abril a las 20:00 en el mismo escenario.

Nuevamente, la dirigencia confirmó que la entrada será libre y gratuita, invitando a todo el pueblo sanjuanino a alentar al Gremial en su búsqueda por alcanzar la décima estrella nacional.

Síntesis:

UPCN: Bozikovich, Cherfan; Salazar, Matheus; Meier, Toro; Trucco (L). DT: Fabián Armoa.

Ciudad: González, Rattray; Gauna, Soria; Uriarte, Zelayeta; Zalcman / Duet (L). DT: Hernán Ferraro.

Parciales: 23-25, 23-25 y 16-25.

Estadio: UPCN San Juan Vóley.