UPCN San Juan Vóley logró un triunfo clave en Buenos Aires al vencer a Ciudad Vóley por 3-2 y adelantarse 1-0 en la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina. En un partido cambiante y de alta intensidad, el equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25-27, 26-24, 25-17, 22-25 y 18-16.

El encuentro fue parejo desde el inicio, con dominio alternado y momentos de tensión constante. UPCN mostró carácter en los momentos decisivos y logró sostener su juego en el tie break, donde cerró el partido tras un desenlace vibrante.

En el aspecto individual, Alejandro Toro y Leon Meier se destacaron como máximos anotadores del conjunto sanjuanino con 23 puntos cada uno, mientras que Mauro Zelayeta, de Ciudad, fue el goleador del partido con 24 unidades.

El resultado le permitió a UPCN quedarse con la ventaja inicial y, además, robar la localía, lo que le abre la posibilidad de definir la serie en San Juan cuando se traslade la final.

La serie continuará este lunes 6 de abril a las 20, nuevamente en Buenos Aires. Luego, el tercer juego se disputará el 11 de abril en San Juan, donde UPCN buscará consolidar la ventaja obtenida como visitante.

El equipo dirigido por Fabián Armoa dio un paso fundamental en la definición del campeonato, en una final que promete seguir con alto nivel y máxima paridad.