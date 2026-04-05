Un conductor atropelló a una multitud durante un desfile en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, y dejó al menos 15 personas heridas, varias de ellas en estado grave. El hecho ocurrió en medio de una celebración por el Año Nuevo Lao y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

El incidente se registró en la zona de New Iberia y Broussard, donde cientos de personas participaban del evento cultural. Según testigos, el vehículo irrumpió en el recorrido del desfile y embistió a varios asistentes, provocando escenas de desesperación.

Tras el impacto, equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo con ambulancias y helicópteros para asistir a los heridos. Algunos de los afectados debieron ser trasladados por vía aérea a hospitales cercanos debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor fue detenido en el lugar y, de acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades indicaron que no habría indicios de que se trate de un acto intencional, aunque la causa sigue bajo análisis.

El desfile formaba parte de una celebración de varios días vinculada a la comunidad del sudeste asiático en la región, lo que convirtió el episodio en un hecho de alto impacto social.

Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner el foco en la seguridad en eventos masivos y en los riesgos asociados a este tipo de concentraciones públicas.