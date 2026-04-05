Limpiar el colchón y eliminar las manchas amarillas es más sencillo de lo que parece si se aplican algunos trucos caseros con ingredientes accesibles. Este método permite mejorar la higiene y prolongar la vida útil del colchón sin necesidad de productos costosos.

El procedimiento comienza con una limpieza en seco, utilizando bicarbonato de sodio espolvoreado sobre toda la superficie. Este ingrediente ayuda a absorber la humedad, neutralizar olores y aflojar la suciedad acumulada.

Luego, para tratar las manchas amarillas, se recomienda preparar una mezcla con agua oxigenada, bicarbonato y unas gotas de detergente líquido. Esta combinación actúa sobre las manchas producidas por sudor u otros residuos orgánicos.

La solución se aplica sobre las zonas afectadas con un rociador o paño, dejando actuar durante varios minutos para que penetre en las fibras. Después, se retira el exceso con un trapo limpio y seco.

Es importante dejar secar completamente el colchón antes de volver a usarlo, preferentemente en un ambiente ventilado o con exposición al sol para evitar la formación de humedad.

Este tipo de limpieza no solo mejora el aspecto del colchón, sino que también contribuye a eliminar ácaros y bacterias, favoreciendo un descanso más saludable.

Incorporar este hábito de manera periódica ayuda a mantener el colchón en mejores condiciones, evitando la acumulación de suciedad y prolongando su durabilidad.