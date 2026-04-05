Domingo 05 de Abril
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Sociedad

Qué hierba agregar al mate para reducir la hinchazón

Una hierba clásica y fácil de conseguir se suma al mate como aliada contra la hinchazón. Mejora la digestión, reduce la pesadez y alivia el malestar abdominal de forma natural.

POR REDACCIÓN

04 de abril de 2026
Adiós hinchazón: la hierba para agregar al mate que ayuda a desinflamar el abdomen. (Imagen ilustrativa)
 

Una hierba tradicional volvió a ganar protagonismo entre quienes buscan aliviar la hinchazón abdominal de forma natural: la manzanilla. Al incorporarla al mate, puede ayudar a reducir la inflamación, mejorar la digestión y aliviar la sensación de pesadez después de las comidas. 

El uso de yuyos en el mate es una práctica extendida en la Argentina, y en este caso la manzanilla se destaca por sus propiedades digestivas y calmantes. Su efecto actúa sobre el sistema digestivo, facilitando el procesamiento de los alimentos y disminuyendo molestias como gases o distensión abdominal. 

Además, tiene la ventaja de ser suave y no alterar el sabor de la infusión, lo que la convierte en una opción ideal para sumar a la rutina diaria sin modificar el gusto del mate. También puede combinarse con otras hierbas para potenciar sus efectos. 

Entre las combinaciones más recomendadas aparecen la menta, el cedrón, el burrito, el anís o el jengibre, que aportan beneficios adicionales como alivio digestivo, efecto relajante o mayor frescura. 

En paralelo, especialistas también destacan otras hierbas como la menta, que ayuda a combatir gases, cólicos y molestias estomacales, reforzando el efecto desinflamante cuando se suma al mate.

Así, el mate no solo mantiene su valor cultural, sino que se transforma en una herramienta cotidiana para el bienestar, sumando ingredientes naturales que pueden mejorar la digestión y aliviar molestias comunes sin necesidad de modificar hábitos.

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