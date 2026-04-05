Domingo 05 de Abril
Postres en taza fáciles y rápidos con el paso a paso detallado

Opciones dulces, prácticas y sin vueltas. Cinco recetas de postres en taza con ingredientes simples y el paso a paso para hacerlos en minutos.

POR REDACCIÓN

04 de abril de 2026
Cinco postres en taza fáciles y rápidos: se hacen en minutos y sin complicaciones. (Imagen ilustrativa)

Los postres en taza son una solución rápida, económica y sin complicaciones para preparar algo dulce en pocos minutos. A continuación, cinco recetas completas con ingredientes y paso a paso para hacerlas en casa.

1. Brownie en taza
Ingredientes:

  • 4 cucharadas de harina

  • 2 cucharadas de cacao en polvo

  • 3 cucharadas de azúcar

  • 3 cucharadas de leche

  • 2 cucharadas de aceite

  • 1 pizca de sal

Preparación:
Mezclar todos los ingredientes en una taza hasta lograr una preparación homogénea. Cocinar en microondas entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Dejar reposar unos segundos antes de consumir.

2. Bizcochuelo de vainilla en taza
Ingredientes:

  • 4 cucharadas de harina

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 1/4 cucharadita de polvo de hornear

  • 3 cucharadas de leche

  • 1 cucharada de aceite

  • Esencia de vainilla

Preparación:
Integrar todos los ingredientes en la taza. Cocinar en microondas durante 1 a 2 minutos hasta que esté firme. Se puede acompañar con dulce de leche o mermelada.

3. Chocotorta en taza
Ingredientes:

  • Galletas de chocolate

  • 3 cucharadas de dulce de leche

  • 3 cucharadas de queso crema

  • Leche (para humedecer)

Preparación:
Mezclar el dulce de leche con el queso crema. Humedecer las galletas en leche y armar capas dentro de la taza, alternando con la crema. Repetir hasta completar y llevar a la heladera unos minutos antes de servir.

4. Mug cake de banana
Ingredientes:

  • 1 banana madura

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de avena o harina

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Preparación:
Pisar la banana dentro de la taza, agregar el resto de los ingredientes y mezclar bien. Cocinar en microondas durante 1 a 2 minutos hasta que esté firme.

5. Flan en taza
Ingredientes:

  • 1 huevo

  • 1 taza de leche

  • 2 cucharadas de azúcar

  • Esencia de vainilla

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en la taza. Cocinar en microondas en intervalos cortos (1 a 2 minutos en total), controlando que no se pase. Dejar enfriar antes de consumir.

Estas recetas permiten preparar postres individuales en minutos, con ingredientes accesibles y sin necesidad de horno, ideales para resolver antojos de forma rápida y práctica.

