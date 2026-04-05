Postres en taza fáciles y rápidos con el paso a paso detallado
Los postres en taza son una solución rápida, económica y sin complicaciones para preparar algo dulce en pocos minutos. A continuación, cinco recetas completas con ingredientes y paso a paso para hacerlas en casa.
1. Brownie en taza
Ingredientes:
4 cucharadas de harina
2 cucharadas de cacao en polvo
3 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de leche
2 cucharadas de aceite
1 pizca de sal
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes en una taza hasta lograr una preparación homogénea. Cocinar en microondas entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Dejar reposar unos segundos antes de consumir.
2. Bizcochuelo de vainilla en taza
Ingredientes:
4 cucharadas de harina
2 cucharadas de azúcar
1/4 cucharadita de polvo de hornear
3 cucharadas de leche
1 cucharada de aceite
Esencia de vainilla
Preparación:
Integrar todos los ingredientes en la taza. Cocinar en microondas durante 1 a 2 minutos hasta que esté firme. Se puede acompañar con dulce de leche o mermelada.
3. Chocotorta en taza
Ingredientes:
Galletas de chocolate
3 cucharadas de dulce de leche
3 cucharadas de queso crema
Leche (para humedecer)
Preparación:
Mezclar el dulce de leche con el queso crema. Humedecer las galletas en leche y armar capas dentro de la taza, alternando con la crema. Repetir hasta completar y llevar a la heladera unos minutos antes de servir.
4. Mug cake de banana
Ingredientes:
1 banana madura
1 huevo
3 cucharadas de avena o harina
1 cucharadita de polvo de hornear
Preparación:
Pisar la banana dentro de la taza, agregar el resto de los ingredientes y mezclar bien. Cocinar en microondas durante 1 a 2 minutos hasta que esté firme.
5. Flan en taza
Ingredientes:
1 huevo
1 taza de leche
2 cucharadas de azúcar
Esencia de vainilla
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes en la taza. Cocinar en microondas en intervalos cortos (1 a 2 minutos en total), controlando que no se pase. Dejar enfriar antes de consumir.
Estas recetas permiten preparar postres individuales en minutos, con ingredientes accesibles y sin necesidad de horno, ideales para resolver antojos de forma rápida y práctica.