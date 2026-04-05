Un dramático episodio terminó con final feliz en Chimbas, donde policías lograron salvarle la vida a un bebé de 8 meses que llegó sin respirar a la Comisaría 17ª. La rápida intervención de los efectivos permitió reanimarlo en cuestión de segundos.

El hecho ocurrió este viernes pasado, alrededor de las 15, cuando una mujer de 42 años ingresó desesperada a la dependencia con su hijo en brazos. “Se ahoga”, alcanzó a decir antes de que el agente Fernando Frías tomara al niño y actuara de inmediato.

Siguiendo los protocolos de emergencia, el efectivo despejó la vía aérea y aplicó maniobras de reanimación. Tras momentos de máxima tensión, el bebé reaccionó y rompió en llanto, señal de que había recuperado la respiración.

Lejos de dar por finalizada la emergencia, los uniformados activaron el traslado urgente. El cabo primero Wilson Aguirre, al volante de la patrulla, junto a la cabo Gisella Santana, asistieron a la madre y al menor hasta el Centro de Salud Báez Laspiur.

En el lugar, la doctora Carolina González realizó los controles médicos correspondientes y confirmó que el bebé se encontraba fuera de peligro, aunque quedó en observación preventiva.

La intervención fue clave y permitió evitar una tragedia. La rápida reacción policial marcó la diferencia y convirtió un momento desesperante en una historia con final esperanzador