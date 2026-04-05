Un odontólogo de San Martín de los Andes irá a juicio acusado de abusar de una paciente de 9 años durante una consulta en su consultorio. La decisión fue tomada por la Justicia luego de una serie de idas y vueltas en la investigación.

El caso se remonta a julio de 2024, cuando la nena contó lo sucedido en su escuela, lo que activó el protocolo correspondiente y derivó en la denuncia por parte de sus padres.

En su declaración en Cámara Gesell, la menor relató que el odontólogo la subía encima suyo durante las consultas, la apretaba contra su cuerpo y le daba besos en distintas partes, incluso por debajo de la ropa.

En una primera instancia, la fiscalía decidió archivar la causa al considerar, en base a un informe psicológico inicial, que los hechos no configuraban abuso sexual. Sin embargo, una segunda pericia detectó signos de trauma en la víctima, lo que llevó a reabrir el expediente.

A partir de esa nueva evaluación, el odontólogo fue imputado por abuso sexual simple, delito que prevé penas de hasta tres años de prisión.

Pese a que el fiscal llegó a solicitar el sobreseimiento del acusado, el juez rechazó ese pedido y resolvió elevar la causa a juicio, donde se definirá la responsabilidad del profesional en las próximas semanas.

El caso generó fuerte conmoción en la comunidad y vuelve a poner en foco la importancia de la detección temprana y la intervención institucional ante situaciones de abuso infantil.