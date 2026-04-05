El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, explicó su inesperada reacción tras el penal errado de Adrián “Maravilla” Martínez en el clásico ante Racing, una escena que sorprendió a todos cuando, en lugar de festejar de manera habitual, fue a abrazar al delantero rival.

Según relató el propio Rey, su primera reacción fue de euforia por el error, pero al ver que la situación podía escalar decidió cambiar su actitud. “El primer impulso fue gritárselo en la cara, pero cuando vi que se le venían todos encima dije ‘no, pará’”, explicó luego del partido.

El arquero contó que optó por descomprimir el momento y evitar un conflicto mayor dentro del campo, en un contexto de alta tensión propio de un clásico. Incluso, en tono distendido, le dijo al delantero que esa forma de patear era “la mejor”, aunque reconoció que se benefició porque no terminó en gol.

La escena fue una de las más llamativas del partido: Rey se acercó, lo abrazó entre sonrisas e incluso algunos compañeros se sumaron con gestos irónicos y cargadas tras la fallida definición.

El penal, ejecutado con un intento de “Panenka” que se fue por encima del travesaño, no solo marcó un punto de quiebre en el juego, sino que también elevó la temperatura del clásico, que minutos después derivó en incidentes en el banco de Racing.

Con su explicación, el arquero dejó en claro que su reacción no fue solo una burla, sino también una manera de bajar la tensión en un momento que pudo haber terminado en un conflicto mayor dentro del campo de juego.