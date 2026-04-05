El debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 desató una verdadera locura entre los hinchas: las entradas disponibles para el partido ante Universidad Católica en Chile se agotaron en cuestión de horas y el estadio tendrá aforo completo.

Según se informó, los 2.000 tickets destinados a la parcialidad visitante se pusieron a la venta este sábado al mediodía y antes de las 15 ya no quedaba ninguno disponible, reflejando la enorme expectativa por el estreno internacional del equipo.

El encuentro se jugará en el Claro Arena y contará con un marco repleto, ya que además de los hinchas de Boca, el estadio estará ocupado por abonados locales y sectores reubicados por cuestiones de seguridad.

La alta demanda se dio en medio de una fuerte polémica previa por la presencia de público visitante. En un principio, las autoridades chilenas habían puesto en duda la asistencia de hinchas argentinos, pero finalmente se autorizó un cupo limitado para cumplir con el reglamento de la Conmebol.

Incluso, la organización del partido obligó a Universidad Católica a no vender entradas al público general local, debido a los operativos de seguridad y la necesidad de separar a ambas hinchadas dentro del estadio.

Para poder comprar los tickets, los hinchas de Boca debieron cumplir con requisitos específicos, como registrarse en el sistema de control de acceso y contar con validación biométrica, además de presentar documentación al ingresar al estadio.

De esta manera, el debut del Xeneize en la Libertadores no solo genera expectativa deportiva, sino también un fuerte impacto en la demanda de entradas, confirmando el peso de Boca como uno de los equipos que más moviliza hinchas en el continente.