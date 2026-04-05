Un truco casero y efectivo se volvió viral por su capacidad para eliminar los malos olores de los tuppers sin necesidad de usar vinagre ni limón. El método utiliza un ingrediente común en cualquier cocina: el azúcar.

La técnica consiste en colocar una cucharada de azúcar dentro del recipiente, agregar un poco de agua tibia y dejar reposar durante varias horas o incluso toda la noche. Luego, se enjuaga normalmente y el olor desaparece casi por completo.

El azúcar actúa absorbiendo los residuos y partículas que generan el mal olor, especialmente en envases que han contenido alimentos con aromas fuertes como salsas, cebolla o ajo.

Este método resulta especialmente útil para recipientes plásticos, que suelen retener olores con mayor facilidad que otros materiales, incluso después de varios lavados.

Además, se trata de una alternativa económica, rápida y accesible, ya que evita el uso de productos químicos o soluciones más agresivas que pueden dañar el material.

El truco se suma a otros consejos de limpieza doméstica que buscan soluciones simples con elementos cotidianos, y se posiciona como una opción práctica para mantener los recipientes en buen estado y sin olores persistentes.