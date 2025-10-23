UPCN San Juan Vóley continúa su preparación con una serie de encuentros amistosos que servirán para ajustar ritmo y sistemas de juego antes del comienzo de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26.

El equipo dirigido por Fabián Armoa disputará este fin de semana tres partidos en Mendoza, en el marco de un cuadrangular que se llevará a cabo en el Club General San Martín Pacífico.

El cronograma de encuentros será el siguiente:

Viernes 24 de octubre – 21 horas: frente a Mendoza de Regatas

Sábado 25 de octubre – 11 horas: ante San Martín de Porres

Sábado 25 de octubre – 16:30 horas: contra San Martín Pacífico

Estos compromisos marcarán una nueva etapa dentro de la preparación del conjunto sanjuanino, con el objetivo de consolidar la coordinación entre las distintas líneas del plantel, que combina jugadores de experiencia y proyección.

Tras la escala en Mendoza, Los Cóndores viajarán a Chile para disputar una serie internacional frente al Club de Vóleibol Linares, una de las instituciones más destacadas de la Liga A1 chilena. Los encuentros se jugarán en el Club Linares, en las siguientes fechas: Martes 28 de octubre a las 19 horas y miércoles 29 de octubre también a las 19.

La gira permitirá al plantel sumar rodaje y ritmo competitivo antes del debut oficial en la Liga Argentina, programado para el 6 de noviembre.