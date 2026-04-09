La mística del equipo más ganador de la historia del vóley argentino está más viva que nunca. UPCN San Juan Vóley regresó de Buenos Aires con un botín que pocos imaginaban, pero que su juego justificó de principio a fin: un 2 a 0 demoledor en la serie final ante Ciudad Vóley. Ahora, con la posibilidad de gritar campeón en casa, el club tomó na decisión para que el estadio sea una verdadera caldera: la entrada será gratuita para todos los hinchas sanjuaninos que vayan a alentar al Gremio.

El tercer partido de la serie se disputará este sábado 11 de abril a las 20. La dirigencia del gremial busca que el apoyo del público sea el "jugador número 7" para cerrar la llave ante el vigente campeón. Cabe destacar que, si bien los locales no abonarán, los simpatizantes visitantes sí deberán pagar su ticket para ingresar al recinto.

Un Gremio indomable en Núñez

La final de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) comenzó el sábado pasado con una batalla épica. En un encuentro que superó las tres horas de duración, UPCN mostró su jerarquía para llevarse el primer punto en el tie-break. Sin embargo, lo que sucedió en el segundo partido fue una exhibición de vóley total.

El equipo dirigido por Fabián Armoa fue demasiado para un Ciudad que se vio desbordado en su propia casa. El 3-0 (parciales de 25-19, 25-21 y 25-21) reflejó una superioridad técnica y mental asombrosa. A diferencia del primer cruce, UPCN no sufrió baches. La solidez se construyó desde un bloqueo infranqueable y una defensa que rescató pelotas imposibles, dándole a Bozicovich la tranquilidad necesaria para distribuir el juego con maestría.

En el ataque, las banderas fueron Meier y Toro, quienes mantuvieron una efectividad altísima, bien acompañados por Cherfan, quien ocupó el lugar de Elgueta y cumplió con creces su rol en la red.

El desconcierto de "Muni"

Por el lado de Ciudad, la preocupación es total. El equipo que terminó como líder de la fase regular perdió la brújula ante el peso de la historia de UPCN, que ostenta nueve títulos en sus vitrinas. Ni siquiera los constantes cambios de su entrenador pudieron frenar el envión sanjuanino.

Uno de los puntos clave del último partido fue el bajo rendimiento del opuesto estadounidense Rattray, quien cometió errores no forzados en momentos críticos y terminó sentado en el banco de suplentes. Ciudad, que busca su cuarto título consecutivo, se encuentra ahora contra las cuerdas y obligado a ganar en una provincia que respira vóley y que no le hará las cosas fáciles.

Cronograma de la serie: ¿Se termina el sábado?

Con la serie 2-0 a favor de los sanjuaninos, el escenario es el siguiente:

Tercer Partido: Sábado 11 de abril, 20:00 hs, en San Juan. Si gana UPCN, es campeón.

Cuarto Partido (de ser necesario): Lunes 13 de abril, 20:00 hs, también en San Juan.

Quinto Partido (de ser necesario): Sábado 18 de abril, 20:00 hs, en Buenos Aires (Ciudad local por ventaja deportiva).

La expectativa en la provincia es máxima. UPCN ha demostrado que, a pesar de no haber sido el líder en la fase regular, en las finales saca a relucir su ADN ganador. Este sábado, con las tribunas llenas y el aliento ensordecedor de su gente, el Gremio buscará bordar otra estrella en su escudo.