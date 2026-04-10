En una noche que quedará grabada en las páginas doradas del club de calle Cortínez, Urquiza Basket se sacó la espina y consiguió su primera victoria en la Liga Federal de Básquet. Por la quinta fecha de la Zona A de la Región Centro, el conjunto sanjuanino se impuso en un final para el infarto ante Unión Central por 60 a 57.

El encuentro, disputado en territorio cordobés, fue una batalla de dientes apretados donde la defensa sanjuanina fue la clave para sostener la ventaja en los segundos finales. Tras un inicio de torneo complicado, "Las Panteras" demostraron carácter para cerrar un juego que se les había vuelto cuesta arriba en el tercer cuarto.



El goleo de Urquiza estuvo repartido, pero tuvo dos pilares fundamentales que cargaron con la ofensiva en los momentos más calientes. Emanuel Cabañas y Gonzalo Bustos fueron los máximos anotadores del equipo sanjuanino, cada uno con 13 puntos.

La efectividad desde el perímetro y la solidez bajo el aro fueron los argumentos necesarios para traerse puntos vitales a San Juan, que sirven para inyectar confianza en un plantel que viene trabajando a destajo para adaptarse al nivel nacional.

La delegación sanjuanina no tiene respiro. Tras los festejos en el vestuario de Unión Central, el chip cambió inmediatamente. Este viernes, Urquiza jugará la sexta fecha del certamen nuevamente en Córdoba.

El rival será Sparta de Villa María, en un duelo que promete ser de alto voltaje. El salto inicial está programado para las 21 horas, donde el equipo sanjuanino buscará estirar su racha positiva para seguir escalando posiciones en la tabla de la Región Centro.