Un hallazgo impactante sacudió la rutina en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Valle Fértil este viernes por la mañana. Mientras realizaban las tareas de limpieza diarias en la pileta principal, operarios de la instalación encontraron un feto humano de entre 18 y 20 semanas de gestación, con signos evidentes de desprendimiento en sus extremidades inferiores.

Según confirmaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado alrededor del mediodía, en el sector de filtros cloacales de la planta ubicada en la zona de Baldes de las Chilcas. “Un empleado que estaba haciendo la limpieza observa un feto, aproximadamente de 5 meses. Estaba bien formado”, indicó en radio Sarmiento el subcomisario David Recio, titular de la Comisaría 12ª de Valle Fértil.

La situación generó una rápida intervención judicial. “Se dio inmediata participación a la Fiscalía en turno. Vino personal de criminalística, se hicieron las pericias y la facultativa estableció que se trataba de un feto con una gestación aproximada de cinco meses”, detalló.

La planta cloacal donde fue hallado el cuerpo recibe residuos del centro urbano y de distintos barrios aledaños, lo que complica la tarea de rastrear su origen. Según el informe preliminar, el feto habría fallecido entre 24 y 36 horas antes del hallazgo. Además, durante el rastrillaje realizado por la Policía, se encontraron las extremidades faltantes, pero no se hallaron restos de placenta ni del cordón umbilical.

“El día anterior ingresaron tres camiones atmosféricos con descargas domiciliarias, después del último rastrillaje de las 14:30 horas”, señalaron fuentes policiales. Uno de los conductores ya prestó declaración informativa, mientras se intenta reconstruir el recorrido de cada vehículo.

Hasta el momento, no se pudo establecer si se trató de un aborto espontáneo, inducido o de un parto prematuro sin asistencia médica. La ausencia de cámaras de seguridad en la planta también dificulta la investigación. “No hay registros, nada. Lo que estamos haciendo es averiguar si alguna persona ingresó a los hospitales con complicaciones compatibles con un aborto o parto reciente”, explicó Recio.

Las autoridades continúan recorriendo centros de salud en Valle Fértil, el Hospital Rawson de San Juan y hospitales de la vecina provincia de La Rioja, ya que no descartan que la persona involucrada haya sido visitante o residente de otra jurisdicción.

“El médico forense nos dijo que por la gestación de cinco meses, la persona que lo expulsó probablemente haya sufrido complicaciones. Sí o sí tendría que haber acudido a un hospital. Estamos rastreando ingresos de mujeres con infecciones o síntomas relacionados”, comentó el subcomisario.

Hasta ahora, no se encontraron indicios firmes. “No tenemos resultados. Ningún hospital ha reportado ingresos de mujeres en esas condiciones. Tampoco hay denuncias de pérdida o desaparición”, confirmó Recio.

