Un vecino del departamento Rawson denunció públicamente una presunta maniobra de estafa vinculada al alquiler irregular de un lote de fin de semana ubicado precisamente en la zona del Médano de Oro. El denunciante es Tomás García, propietario del predio, quien aseguró que una persona se habría hecho pasar por dueño del lugar, publicándolo en redes sociales como un espacio recreativo con pileta y ofreciendo su alquiler por $100.000 por día. Según relató, tras cobrar el dinero por adelantado, el supuesto alquiler no se concretaba y quienes habían pagado quedaban sin respuesta.

La situación, de acuerdo al testimonio de García, comenzó a repetirse desde principios de enero y fue advertida a partir de hechos concretos. “Empecé a notar que algo no estaba bien cuando distintas familias llegaban al lugar preguntando por un alquiler que yo nunca ofrecí ni autoricé”, explicó a DIARIO HUARPE. En ese sentido, indicó que muchas de esas personas aseguraban haber realizado transferencias previas para reservar el lote.

Con el correr de las semanas, el vecino advirtió que la modalidad se repetía sin cambios. “La operatoria siempre era la misma: publicaban fotos del lote, ofrecían el uso de la pileta, pedían el pago de $100.000 por día y luego dejaban de responder mensajes o llamadas”, señaló. Esta situación generó momentos de tensión, ya que los visitantes llegaban con alimentos, reposeras y niños, con la expectativa de pasar una jornada de descanso. A raíz de esta situación, realizó la denuncia pertinente en la comisaría del Médano de Oro.

García remarcó que no se trató de un hecho aislado y que el problema se extendió a otros propietarios de la zona. “Hablando con otros vecinos del Médano de Oro, nos dimos cuenta de que había más casos similares y que la maniobra se venía repitiendo desde enero”, sostuvo. Según explicó, algunos residentes detectaron situaciones casi idénticas, con personas que llegaban a sus terrenos reclamando por alquileres inexistentes.

Ante la reiteración de los episodios, varios vecinos comenzaron a intercambiar información para intentar frenar la situación. “Fue así como entendimos que alguien estaba utilizando propiedades ajenas para engañar a la gente”, manifestó. De acuerdo al relato, cada fin de semana se repetían escenas similares, con familias sorprendidas y enojadas al descubrir que habían sido víctimas de un engaño.

Como medida preventiva, los vecinos decidieron realizar advertencias públicas a través de redes sociales. “La intención nunca fue generar un conflicto, sino alertar para que nadie más pierda plata”, explicó García. En esas publicaciones se mencionó a una persona de apellido Martic, a quien se señala como quien presuntamente se presentaba como dueño del lote y realizaba los cobros por los supuestos alquileres.

El vecino subrayó que el perjuicio no es únicamente económico. “Es muy angustiante tener que explicarles a las familias que fueron engañadas, porque llegan con expectativas y se encuentran con que todo era mentira”, expresó. Según relató, muchas personas manifestaron enojo, frustración e impotencia al perder el dinero destinado a un día de descanso.

Finalmente, García sostuvo que su objetivo es que la situación se esclarezca y no vuelva a repetirse. “Lo único que buscamos es que la gente esté informada y que este tipo de maniobras se frenen”, concluyó. Mientras tanto, los vecinos del Médano de Oro no descartan avanzar por vías legales para que el caso sea investigado y se determinen eventuales responsabilidades.