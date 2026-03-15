El análisis forense del celular del lobista Mauricio Novelli ha desatado un terremoto político y judicial. Según los archivos recuperados de su iPhone, la Justicia detectó una nota que detalla un presunto acuerdo económico de 5 millones de dólares vinculado al respaldo público que el presidente Javier Milei le dio a la criptomoneda $LIBRA.

El documento, redactado en inglés y con fecha del 11 de febrero de 2025, describe un esquema de pagos en tres tramos: dos desembolsos de 1,5 millones de dólares y un pago final de 2 millones. Según el texto, estos montos —que podían cobrarse en efectivo o en tokens— estaban supeditados a acciones concretas, como el posteo que el mandatario realizó en su cuenta de X (ex Twitter) el pasado 14 de febrero.

El rol de la "H" y el contrato de asesoría

En los borradores de Novelli aparece mencionada la inicial “H”, que para los investigadores hace referencia directa al empresario cripto Hayden Davis. El pacto no solo incluía el apoyo en redes sociales, sino también la firma de un contrato de asesoría en Blockchain e Inteligencia Artificial para el gobierno argentino, el cual contaría con la revisión de Javier y Karina Milei.

Cabe recordar que Davis ya figuraba como asesor ad honorem del Estado tras una visita al país en enero de 2024, pero este nuevo hallazgo sugiere que detrás de la supuesta colaboración gratuita existía un trasfondo financiero millonario.

Publicidad

El tuit que "debía salvarnos"

Otro de los elementos que complica la situación es un borrador en español, fechado el 16 de febrero, justo después de que estallara el escándalo. “Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, escribió Novelli antes de bosquejar lo que sería la defensa pública del Presidente.

En dicho texto, se intentaba despegar a Milei de cualquier interés financiero en la "memecoin", argumentando que el mandatario "no estaba muy versado" en el tema y que todo se trataba de una operación de sus "oponentes políticos". El tono del mensaje coincide con la estrategia que luego el Ejecutivo utilizó en entrevistas periodísticas para aplacar la controversia.

La causa, que se encuentra bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano, entra ahora en una etapa clave donde se buscará determinar si esos pagos efectivamente se realizaron y qué grado de conocimiento tenía la cúpula del Gobierno sobre las anotaciones de Novelli.