Vélez visita a Banfield con la intención de retomar la senda del triunfo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Vélez Sarsfield, que hace más de un mes que no gana, visitará mañana a Banfield con la premisa de retomar la senda del triunfo, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 14 de la Superliga.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19.40 en la cancha de Banfield, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal de cable Fox Sports.



El equipo de Liniers tiene 22 puntos y lleva cinco fechas sin perder, pero empató las tres últimas, ante Huracán, Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca, en todos los casos cero a cero, y su último éxito fue el 20 de octubre por la fecha 10 cuando venció a Central por 1-0 en Rosario.



Banfield, por su parte, con apenas 13 puntos y acosado por el promedio para no perder la categoría, interrumpió una larga serie negativa en la jornada pasada, hace dos semanas antes del receso por fecha FIFA, con un triunfo resonante como visitante de Lanús (1-0), en el clásico entre ambos.



En Vélez, el DT Gabriel Heinze no contará con el mediocampista Nicolás Domínguez -suspendido por haber acumulado cinco amonestaciones-, y su reemplazante surgirá entre Gastón Giménez y el chileno Pablo Galdames, en el único cambio en relación al equipo que igualó con Boca.



En Banfiled, el DT Julio Falcioni, quien asumió en el cargo en reemplazo de Hernán Crespo, hará tres cambios obligados, todas en la defensa y por suspensiones: saldrán Luciano Gómez, Renato Civelli y Claudio Bravo, e ingresarán Rodrigo Arciero, Luciano Lollo y Sebastián Dubarbier.



El historial entre ambos en la máxima categoría es de 83 partidos, de los cuales Vélez ganó 40, el "Taladro" se impuso en 17 ocasiones y empataron 26 veces.







- Probables Formaciones -







Banfield: Mauricio Arboleda; Rodrigo Arciero, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Sebastián Dubarbier; Jorge Rodríguez y Sergio Vittor; Juan Pablo Alvarez, Jesús Dátolo y Agustín Urzi; Julián Carranza. DT: Julio Falcioni.



Vélez Sarsfield: Alexander Domínguez; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Braian Cufré; Gastón Giménez o Pablo Galdames y Fernando Gago; Agustín Bouzat, Lucas Robertone y Lucas Janson; Leandro Fernández. DT: Gabriel Heinze.



Arbitro: Hernán Mastrángelo.



Cancha: Banfield.



Hora de inicio: 19.40.



TV: Fox Sports.