Este 17 de marzo, a las 21 horas, saldrá a escena la obra "Rotos de Amor" en el Teatro Sarmiento y contará con la presencia especial de Víctor Laplace, bajo la dirección de Daniel Posada. El reconocido actor habló con DIARIO HUARPE sobre la pieza artística y el momento que vive actualmente en esta etapa de su larga trayectoria, tanto en el teatro, como en el cine y la televisión.

“Lo que atrae de esta obra es su carácter profundo y popular a la vez. Logra algo que es cruzar las virtudes con las carencias emocionales de cuatro hombres que hacen todo por amor. Se tiñen el pelo, cantan serenatas y fracasan. Cuando fracasan no les queda otra que quedarse a pensar y ahí la obra toma otra envergadura. Tiene mucho humor y a la vez es grotesca, es para todas edades”, dijo Laplace sobre “Rotos de Amor”, donde actúan sus amigos mendocinos Víctor Arrojo, Marcelo Lacerna y Aníbal Villa

Laplace comentó que la invitación de los cuyanos no estaba planificada y lo agarró de sorpresa. “No estaba para nada en mis cálculos y medio mucha felicidad”, expresó el artista con entusiasmo.

“Me pareció que estaba bueno acompañar y estar con ellos. Yo no soy de Buenos Aires, hice mis primeras armas en Tandil y a partir de ahí hice la profesión. Me gustan mucho estos encuentros y le pongo una ficha importante… En el interior hay muy buen teatro, no todas las cosas funcionan en Buenos Aires”, continuó relatando el actor al recordar su pueblo natal.

Aseguró que disfruta los momentos de práctica y que, más allá de la profesión, aprecia el vínculo que hay entre quienes conforman "Rotos de Amor". “Estuvimos ensayando y generando algo extraordinario que supera todo lo demás que es la amistad”.

Respecto a este momento de su vida con más de 60 años de trayectoria, Laplace comentó que continúa haciendo giras, aunque no tan largas y divide su tiempo entre el trabajo y su familia. “Necesito descansar, pero descanso siempre estando en movimiento. Hay cosas que trato de hacer desde afuera… Voy haciendo cosas que me gustan mucho y que pueden tener un interés en la gente”, señaló.

En otro orden, opinó sobre la televisión argentina y cuestionó el predominio de los realities televisivos en el medio, como Gran Hermano. “Los que estamos del lado del amor de lo que hacemos y empatía con las personas aún tenemos fe en la naturaleza humana y en la capacidad de creación”, resaltó Laplace.

Laplace actuó en numerosas películas argentinas y es un director reconocido de la filmografía nacional. Para no hay nada mejor que el ámbito del cine y opinó que le agrada a modalidad de trabajo del séptimo arte.

La función se llevará a cabo este viernes 17 de marzo a las 21 horas en el Teatro Sarmiento.