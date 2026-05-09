Luego de la protesta de los vecinos de Villa San Damián y que DIARIO HUARPE viralizara el reclamo, Naturgy restableció el servicio eléctrico tras haber permanecido interrumpido por más de 48 horas a causa del viento Zonda ocurrido el pasado miércoles 6 de mayo.

El episodio, que generó malestar en distintos sectores de Rawson, tuvo como punto de quiebre la manifestación de los residentes en la esquina de Colón y Magallanes, quienes denunciaron demoras en la restitución del servicio y dificultades reiteradas para obtener respuestas concretas por parte de la empresa prestataria, Naturgy.

Según relató a este medio Cintia Clavel, una de las vecinas damnificadas, el operativo de reparación comenzó horas después de la difusión del reclamo. “Llegó Naturgy sobre las 21.30. En una camioneta estuvieron arreglando hasta que llegó el viento y tuvimos que irnos porque había niños”, explicó. Asimismo, la mujer confirmó que, tras varias horas de trabajo, el servicio volvió durante la madrugada.

Sin embargo, el alivio por la restitución del suministro no disipa el reclamo de fondo. Los vecinos aseguraron que, ante cualquier viento o lluvia, atraviesan situaciones similares. “No es la primera vez que nos quedamos sin luz, con un leve viento o lluvia ya se corta el servicio. Hemos estado llamando para preguntar sobre el transformador, si fue cambiado, qué pasó, pero nos pasa lo mismo: llamamos y nos tienen en espera”, relató.

Finalmente, la vecina valoró la reposición del servicio, aunque subrayó el impacto de las horas sin electricidad donde registraron pérdidas de alimentos y situaciones críticas en varios hogares como en los negocios de barrio que han perdido freezers enteros porque la mercadería se echó a perder.

Con la luz restablecida, el conflicto deja abierta una discusión más profunda sobre la respuesta ante contingencias climáticas y la capacidad de atención de las empresas de servicios en la provincia.