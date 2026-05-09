En la noche del pasado viernes, en medio del temporal de viento Sur que afectó a distintos puntos de la provincia, se registró un siniestro vial. El hecho ocurrió en la intersección de calles Doctor Ortega y San Miguel, en el departamento Rawson.

Según informaron fuentes del hecho, las ráfagas de fuerte intensidad provocaron que un árbol de gran porte cediera repentinamente y cayera sobre una motocicleta que se encontraba en la zona. El impacto generó un estruendo que fue escuchado por vecinos del lugar, quienes dieron aviso a las autoridades.

Minutos después del episodio, personal policial y equipos municipales se hicieron presentes en la intersección para intervenir en la zona, retirar el árbol y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de limpieza y seguridad.

Hasta el momento no se confirmó oficialmente si la motocicleta estaba siendo utilizada al momento de la caída ni si había personas en las inmediaciones. Sin embargo, se informó que el rodado sufrió daños materiales de consideración.

El episodio se dio en el marco del sistema de viento Sur que atravesó San Juan durante la jornada, con ráfagas que provocaron caída de ramas, reducción de visibilidad por polvo en suspensión y complicaciones en la circulación vehicular en distintos departamentos.