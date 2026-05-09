La causa por la muerte de Ángel López, de cuatro años, sumó en las últimas horas un elemento clave que reconfigura la investigación judicial. Un nuevo informe médico incorporado al expediente plantea que el fallecimiento no se habría producido por golpes, como indicaba la autopsia inicial, sino por una neumonía severa con complicaciones respiratorias.

El caso tiene lugar en Comodoro Rivadavia, donde el niño ingresó el 5 de abril al Hospital Regional en paro cardiorrespiratorio y con un cuadro neurológico irreversible. En ese momento, los médicos habían advertido signos compatibles con una situación de violencia física, lo que orientó la investigación hacia la hipótesis de un homicidio.

La autopsia, firmada por la forense Natalia Gómez, había registrado múltiples lesiones: al menos 21 hematomas en el cuero cabelludo, hemorragia subaracnoidea cerebral y un edema cerebral difuso con herniación secundaria. Estos hallazgos reforzaron inicialmente la línea investigativa de una agresión.

Sin embargo, los nuevos estudios histopatológicos incorporados al expediente señalan un escenario distinto. Según fuentes judiciales, el análisis concluye que la causa de muerte habría sido una neumonía severa que derivó en una falla cerebral por falta de oxígeno, lo que abre una nueva línea de interpretación sobre el cuadro clínico del niño.

Con este nuevo elemento, no se descarta que la imputación contra la madre y el padrastro de Ángel pueda ser reencuadrada como abandono de persona seguido de muerte. Ambos permanecen detenidos e imputados por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, mientras avanza la investigación.

En paralelo, la querella impulsó medidas judiciales adicionales, entre ellas un pedido de jury contra el juez que autorizó la revinculación del menor con su madre biológica, además de denuncias contra profesionales intervinientes en el proceso previo.

El expediente continúa abierto y a la espera del informe final de autopsia, que deberá integrar todos los estudios médicos para determinar la causa definitiva de la muerte.