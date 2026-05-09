La continuidad de los cortes de energía en distintos sectores de Pocito después del viento Zonda encendió un nuevo conflicto entre el municipio y Naturgy. El intendente Fabián Aballay cuestionó públicamente la demora en la restitución del servicio y confirmó que avanzará con acciones formales ante organismos de control, principalmente frente al EPRE, al considerar que la empresa no dio respuestas suficientes a los vecinos afectados.

El jefe comunal expresó su malestar luego de varios días de reclamos por parte de familias que todavía continúan sin suministro eléctrico. En ese contexto, sostuvo que la situación “resulta inadmisible” y reclamó una solución inmediata para todos los usuarios perjudicados por las consecuencias del temporal.

“Parece mentira que, luego de varios días del viento Zonda, todavía algunos sectores del departamento Pocito permanezcan sin energía eléctrica”, manifestó Aballay. Además, remarcó que el municipio exigirá formalmente a Naturgy la “pronta restitución y normalización del servicio eléctrico para todos los hogares que así lo requieran”.

Acciones ante el EPRE

En su mensaje, el intendente confirmó que el municipio iniciará presentaciones formales ante organismos provinciales vinculados al control energético. Según explicó, el principal planteo será realizado ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, organismo encargado de supervisar la prestación del servicio en San Juan.

“Vamos a iniciar acciones ante distintos organismos, pero fundamentalmente ante quien ejerce el control de la energía eléctrica en la provincia, que es el EPRE”, señaló.

La decisión del municipio se da en medio de un creciente malestar social por las interrupciones del suministro, especialmente en barrios donde los cortes se extendieron durante varios días consecutivos. En algunos casos, los vecinos denunciaron problemas para conservar alimentos, falta de agua y complicaciones para desarrollar actividades cotidianas.

Reclamos vecinales y malestar

Durante las últimas jornadas, las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios reclamando respuestas por parte de la distribuidora eléctrica. Muchos de ellos señalaron que, pese al paso de los días, todavía no recibieron soluciones concretas ni precisiones sobre cuándo volverá completamente el servicio.

En Pocito, el impacto del viento Zonda provocó caída de árboles, postes dañados y problemas en distintas líneas eléctricas. Esa situación generó interrupciones prolongadas en varios sectores del departamento y obligó a desplegar operativos municipales para asistir a los vecinos afectados.

Aballay aseguró que el municipio continuará colaborando en todo lo que esté a su alcance mientras persistan las complicaciones. “A los vecinos quiero decirles que el municipio seguirá trabajando en las acciones que le competen, pero fundamentalmente, como intendente, seguiré defendiendo los intereses de cada uno de ustedes”, afirmó.