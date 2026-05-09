El ingreso de aire frío al centro del país modificó las condiciones meteorológicas en las sierras cordobesas y puntanas, con precipitaciones níveas en zonas de altura y temperaturas cercanas a los 0 grados en distintos puntos del sistema serrano.

En la provincia de Córdoba, uno de los sectores más afectados fue el área del Champaquí, donde durante la noche del viernes comenzaron a registrarse copos de nieve de manera intermitente. Hacia la medianoche, el fenómeno se intensificó levemente, acompañado por una baja pronunciada de la temperatura que alcanzó valores próximos a los 0°C.

El cerro Champaquí amaneció con caída de nieve.

De acuerdo a los reportes en el lugar, el cielo se mantuvo parcialmente despejado en algunos momentos, aunque con nubosidad variable que favoreció la caída de nieve en sectores altos. En paralelo, también se registraron precipitaciones en zonas como Giulio Césare y El Cóndor, dentro del corredor del Camino de las Altas Cumbres.

A partir de estas condiciones, la Policía Caminera de Córdoba dispuso el cierre preventivo del Camino de las Altas Cumbres durante las primeras horas del sábado. La medida respondió a la acumulación de aguanieve y la presencia de hielo sobre la calzada en distintos tramos del recorrido.

En la provincia de San Luis, el avance del mismo sistema frontal generó nevadas leves en localidades ubicadas cerca del límite interprovincial con Córdoba. Entre ellas se reportaron episodios de nieve en El Morro, La Carolina, Villa del Carmen y La Punilla, donde las temperaturas también descendieron de manera significativa durante la madrugada.

Localidades de San Luis registraron nevadas leves durante la madrugada.

El fenómeno fue acompañado por condiciones de aire frío persistente en toda la región serrana, con sensación térmica baja y viento leve a moderado del sector sur en algunos sectores expuestos.