El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue dado de alta este sábado por la mañana luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica el viernes en el Hospital Italiano de La Plata.

La operación se realizó de manera programada a raíz de un diagnóstico de “cistoadenoma parotídeo bilateral”, un tumor benigno poco frecuente que se desarrolla en las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas.

De acuerdo al parte médico firmado por la dirección del establecimiento, el paciente presentó una evolución favorable en el postoperatorio inmediato, motivo por el cual se resolvió su alta hospitalaria. El documento indicó además que deberá continuar con controles y seguimiento ambulatorio por parte del equipo quirúrgico.

Horas antes de la intervención, el propio diputado había informado sobre la cirugía a través de sus redes sociales, donde explicó que el procedimiento venía siendo postergado por distintas razones. También detalló aspectos personales vinculados al acompañamiento familiar durante el proceso médico.

Con el alta confirmada, Kirchner continuará la recuperación en su domicilio bajo supervisión médica, según lo establecido en el seguimiento postquirúrgico.