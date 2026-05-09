El traslado de mascotas en vehículos particulares está regulado por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que establece condiciones específicas para garantizar la seguridad vial tanto de los ocupantes como de los animales. El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, recordó que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones y aumentar el riesgo de siniestros viales.

Uno de los puntos centrales de la normativa indica la prohibición de transportar elementos sueltos dentro del habitáculo del vehículo que puedan interferir en la conducción. En este sentido, una mascota sin sujeción adecuada puede distraer al conductor o generar situaciones de peligro ante maniobras bruscas.

La ley también establece que el conductor debe mantener la libertad total de movimientos y un campo visual despejado. Por este motivo, no está permitido que los animales viajen en el regazo del conductor ni en el asiento delantero del vehículo.

Además, se prohíbe que cualquier elemento sobresalga de la estructura del vehículo, por lo que las mascotas no deben ser trasladadas en espacios externos como cajas de camionetas sin la debida protección y sujeción.

En cuanto a las medidas de seguridad recomendadas, se destacan dos sistemas principales. El primero es el uso de arneses de seguridad, que se enganchan al cinturón del vehículo y deben sujetarse al arnés del animal, nunca al collar, para evitar lesiones en caso de frenadas.

El segundo es el uso de caniles o transportines, especialmente recomendados para perros pequeños o gatos. En estos casos, se sugiere ubicarlos en el piso del asiento trasero, detrás de los asientos delanteros, para evitar desplazamientos durante el viaje.

Las autoridades remarcaron que el cumplimiento de estas medidas no solo responde a una obligación legal, sino también a una práctica de prevención vial orientada a reducir riesgos en la circulación diaria.