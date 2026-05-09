El Club Atlético San Martín de San Juan volverá a presentarse este sábado 9 de mayo desde las 16.30 en el Hilario Sánchez ante Club Atlético Patronato, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional.

El conjunto sanjuanino llega tras la caída frente a Colegiales, resultado que interrumpió una secuencia de recuperación en el ciclo de Alejandro Schiapparelli. En ese contexto, el encuentro ante el equipo entrerriano aparece como una oportunidad para reordenar el rendimiento y sostener la regularidad en el torneo.

San Martín mostró pasajes de mejora en presentaciones previas ante Midland y Quilmes, pero no logró consolidar esa línea en la última jornada. Con 13 unidades, al igual que su rival de turno, el equipo buscará mantenerse en la zona de pelea por el Reducido.

En lo futbolístico, el cuerpo técnico no confirmó la formación inicial. Entre las variantes posibles se analiza el ingreso de Gabriel Hachen en el mediocampo, mientras que se mantendrían Jaurena y Pelaitay en funciones de equilibrio, junto a Sebastián González en la generación de juego. En ofensiva, la duda pasa por la compañía de Funez entre Iachetti o Juncos.

Por el lado de Patronato, el equipo dirigido por Mariano Candia llega tras una victoria ante Nueva Chicago. Franco Soldano se mantiene como una de las referencias en ataque dentro de un plantel que busca continuidad en sus resultados tras el cambio de conducción técnica.

El partido en San Juan se presenta como un cruce directo entre dos equipos con la misma puntuación, en una instancia donde ambos buscan sostener regularidad en la competencia y mejorar su posición en la tabla.