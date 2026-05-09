San Juan fue escenario del encuentro “¿Arranca la economía argentina? ¿Es el momento de las provincias?”, realizado en el Teatro Sarmiento, con la presencia de empresarios, profesionales, dirigentes y referentes del sector financiero y productivo.

La apertura estuvo a cargo del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda provincial, Roberto Gutiérrez, quien expuso el escenario de oportunidades que atraviesa la provincia a partir del crecimiento del sector minero y el contexto internacional vinculado al cobre.

Durante su intervención, Gutiérrez detalló proyecciones globales que indican un incremento cercano al 50% en la demanda de cobre en los próximos años, impulsado por la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de la inteligencia artificial. En ese marco, señaló el potencial de San Juan como territorio estratégico para nuevas inversiones.

El funcionario también hizo referencia al posicionamiento provincial en materia de atracción de capitales, destacando la incorporación de proyectos por más de 30.000 millones de dólares dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y las políticas de previsibilidad y reglas claras para el sector minero.

En materia fiscal, repasó las medidas de reducción tributaria aplicadas por la gestión provincial, entre ellas la baja del impuesto automotor, del impuesto inmobiliario y la eliminación del adicional lote hogar, junto con ajustes en la carga de Ingresos Brutos.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del economista y analista financiero Claudio Zuchovicki, quien analizó el contexto macroeconómico nacional y el rol de las provincias en la reactivación económica, con especial atención en la inversión privada y el desarrollo productivo.

La jornada se realizó con la organización de la Bolsa de Comercio de San Juan S.A., CAsemi y Contratado Negocios, junto al acompañamiento de instituciones y empresas locales.