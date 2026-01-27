Violación en Caucete: el presunto autor tendría retraso madurativo

Un giro inesperado se produjo este martes en la causa por la presunta violación de una mujer en una juntada con amigos en el departamento de Caucete. La audiencia clave para imputar al único detenido fue suspendida luego de que surgieran graves dudas sobre su capacidad para comprender el proceso judicial y la naturaleza de los hechos que se le atribuyen.

El imputado, identificado bajo las iniciales R.A.G., enfrenta una acusación por abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, durante la audiencia de control de detención y formalización ante la jueza de garantías Ana Carolina Parra, se evidenciaron circunstancias personales que llevaron a paralizar el acto procesal.

Las dudas sobre su comprensión

Al ser consultado por la magistrada, el detenido no pudo proporcionar su número de documento y admitió que solo cursó hasta el segundo año de la escuela primaria, revelando que no sabe leer ni escribir. Su defensa oficial presentó, además, dos certificados de discapacidad (de 2011 y 2025) que, según indicaron, acreditan que padece un retraso madurativo.

Ante esta situación, tanto la ayudante fiscal Cecilia Cangiasoli como el fiscal coordinador Roberto Ginsberg (quien subroga a la fiscal titular Adriana Ginestar) coincidieron en la necesidad de evaluar su estado mental antes de continuar. Solicitand que se determinara primero si R.A.G. comprende la criminalidad de sus actos y es, por tanto, penalmente imputable.

Examen Médico Obligatorio (EMO)

La jueza Parra accedió al pedido y decretó un cuarto intermedio de 48 horas. Ordenó la realización inmediata de un Examen Médico Obligatorio (EMO), una pericia psiquiátrica reservada para casos de delitos graves como este. El examen será realizado por un psiquiatra de turno de la Justicia, quien deberá emitir un dictamen sobre la capacidad cognitiva y volitiva del detenido.

El caso se origina en la denuncia por una violación ocurrida en el contexto de una reunión social (“juntada”) entre amigos en Caucete. R.A.G. fue detenido como único presunto autor del ataque sexual. La gravedad del delito contrasta ahora con el complejo análisis legal que deberá realizar la Justicia, la cual debe determinar si el acusado posee la discernimiento necesario para ser juzgado.