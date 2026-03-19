Se fueron de vacaciones, le entraron a robar la casa y les llevaron $12 millones

Un cuantioso robo bajo la modalidad de “escruche” afectó a una vivienda de Capital que se encontraba momentáneamente sin ocupantes. El hecho tuvo lugar en un domicilio de calle Scalabrini Ortiz, en inmediaciones de Sargento Cabral, mientras su dueña, Inés, se encuentra de vacaciones en Colombia.

Según la denuncia radicada en la Comisaría 26ª por su madre, una mujer de 60 años de apellido Margiotta, su hija, Inés, había viajado a Colombia por vacaciones, por lo que ella quedó a cargo del inmueble situado sobre calle Scalabrini Ortiz, en inmediaciones de Sargento Cabral.

En su declaración, la dueña permaneció el lunes en la vivienda, aunque cerca de la medianoche decidió retirarse hacia su domicilio. Sin embargo, la tranquilidad duró poco, ya que minutos después de iniciado el martes 17 de marzo, recibió el llamado de un vecino que le advirtió sobre una ventana abierta y la posibilidad de que algo anormal hubiera sucedido. Al regresar a la propiedad, Margiotta descubrió que una abertura había sido violentada y las habitaciones estaban completamente desordenadas.

Tras una revisión de las pertenencias, se confirmó el faltante de 5.000 dólares y 3.000 euros, ahorros que al cambio actual superan los 12 millones de pesos. Además del dinero, los delincuentes se llevaron una bicicleta de pista, una computadora y un proyector. Los investigadores judiciales analizan ahora si los autores realizaron un seguimiento previo de la casa o si se trató de un golpe al azar.