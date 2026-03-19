Por qué la Iglesia celebra cada 19 de marzo a San José

Cada 19 de marzo la Iglesia Católica rinde homenaje a San José, reconocido como el esposo de la Virgen María y el padre terrenal del Niño Jesús. Esta solemnidad resalta su papel fundamental como Custodio de la Sagrada Familia y una de las figuras bíblicas con mayor cercanía a Cristo. Según la tradición, José nació probablemente en Belén para luego trasladarse a Nazareth, donde se desempeñó en el trabajo manual como carpintero o albañil.

A pesar de la relevancia histórica de esta fecha, el origen de su elección no es totalmente claro para los expertos. La Biblia no registra datos específicos sobre el nacimiento o fallecimiento del santo, por lo que la Iglesia fijó este día hace siglos en su calendario litúrgico basándose en la tradición.

En los relatos de los evangelios de San Mateo y San Lucas se lo describe como un hombre justo, humilde y responsable que protegió a su familia en momentos críticos como la huida a Egipto.

Este legado ha convertido a San José en un referente internacional que trasciende lo religioso. En naciones europeas como Italia, España y Portugal, la festividad coincide con el Día del Padre, mientras que en México, Colombia y Honduras motiva la celebración del Día del Hombre.

Otros países, como Reino Unido, Francia o gran parte de Latinoamérica, prefieren festejar el rol paterno el tercer domingo de junio siguiendo la costumbre estadounidense. Además de esta fecha, su figura es tan significativa para el mundo laboral que la Iglesia instauró el 1° de mayo como la fiesta de San José Obrero, nombrándolo patrono de todos los trabajadores.