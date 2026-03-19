El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer su pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando condiciones mayormente estables para este jueves, aunque con una progresiva variación en la cobertura nubosa. Se espera que las temperaturas alcancen valores cálidos durante la tarde, mientras que los vientos soplarán predominantemente del sector norte.

Jueves 19 de Marzo: Cielo Variable y Viento del Norte

La jornada del jueves se presentará con diferentes estados del cielo a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo se mantendrá algo nublado, brindando una combinación de sol y nubes. Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, pasando a un estado mayormente nublado. Finalmente, por la noche, el cielo se tornará parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, el jueves ofrecerá un amanecer templado con 21°C, alcanzando una temperatura máxima estimada de 32°C durante la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 26°C. No se esperan precipitaciones significativas, con una probabilidad cercana al 0% a lo largo de todo el día.

Los vientos tendrán una dirección predominante constante desde el norte. Por la mañana, se registrarán velocidades de entre 13 y 22 km/h, intensificándose durante la tarde y la noche con un rango de 23 a 31 km/h. El SMN no prevé ráfagas significativas para esta jornada.

Viernes 20 de Marzo: Cambio de Viento y Probabilidad de Tormentas

El pronóstico para el viernes indica un cambio en las condiciones meteorológicas, con el ingreso de vientos del sector sur y la posibilidad de tormentas aisladas en dos momentos del día.

La madrugada del viernes comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 18°C. Por la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto y se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá a unos 23°C.

Durante la tarde, el cielo pasará a estar mayormente nublado, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a un rango de 0% a 10%. La temperatura máxima para esta jornada será de 24°C. Sin embargo, por la noche, nuevamente se esperan tormentas aisladas, retomando una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% y una temperatura de 21°C.

El viento será un factor destacado durante el viernes. Por la madrugada, soplará débil del sector oeste a velocidades de 7 a 12 km/h. A partir de la mañana y durante el resto del día, la dirección predominante rotará al sudeste por la mañana y luego al sur por la tarde y noche. La velocidad del viento se mantendrá constante en un rango de 23 a 31 km/h. Se prevén ráfagas significativas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h desde la mañana y hasta la noche.