Golpearon a un jubilado frente al Hospital Rawson y le robaron $100.000

Un violento episodio de inseguridad se registró en las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson. Un hombre de 73 años, identificado por su apellido Sosa, caminaba por la calle Santa Fe, entre Estados Unidos y avenida Rawson, cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes que lo rodearon. El damnificado intentó resistirse al robo, pero los agresores lo golpearon con sus puños para poder reducirlo y concretar el asalto.

Los atacantes lograron sustraerle una riñonera que contenía documentación personal, diversas tarjetas, medicamentos y la suma de 100.000 pesos en efectivo. Tras el hecho, los malvivientes se dieron a la fuga.

Aunque el abuelo sufrió diversos golpes por el ataque, no presentó heridas de gravedad y logró trasladarse por sus propios medios a la Comisaría 5ª para realizar la denuncia correspondiente. Actualmente, la UFI Delitos contra la Propiedad ya interviene en el caso e inició una investigación para intentar localizar a los autores del robo.