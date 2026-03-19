Gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno en la paritaria docente

En una nueva reunión paritaria realizada este miércoles 18 de marzo, el Gobierno de San Juan no logró alcanzar un acuerdo con los gremios docentes, luego de que las organizaciones sindicales decidieran rechazar la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

Del encuentro participaron representantes de UDAP, UDA y AMET, quienes coincidieron en no aceptar la oferta oficial, a pesar de que en algunos casos existían posiciones internas favorables. En el caso de UDAP, el gremio contaba con mandato de sus delegados para aprobar la propuesta con ciertas consideraciones, las cuales habían sido incorporadas en la mesa paritaria de la jornada. Por su parte, AMET había manifestado previamente en redes sociales una postura de aprobación de la oferta.

La propuesta del Gobierno

La oferta presentada por el Ejecutivo provincial incluía una serie de mejoras salariales y adicionales. Entre los principales puntos, se contemplaba un incremento de diez puntos en el ítem A01 y seis puntos en el ítem E60, junto con una suba del 5% para los radios 4, 5, 6 y 7.

Además, se propuso un complemento salarial de $100.000 a partir de marzo destinado a los cargos con menores ingresos, así como un incremento del 10% en el valor índice hasta junio de 2026, con una cláusula de revisión sujeta a la situación económica y fiscal de la provincia y a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El paquete también incluía el pago de un bono de $120.000 correspondiente al mes de abril.

Sin acuerdo y con expectativa de nuevas negociaciones

Pese a los intentos por acercar posiciones, la negociación no llegó a buen puerto y dejó abierta la posibilidad de nuevas instancias de diálogo entre las partes. El rechazo sindical refleja la persistencia de diferencias en torno a la recomposición salarial en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Se espera que en los próximos días puedan retomarse las conversaciones para intentar destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo que conforme tanto al Gobierno como a los trabajadores de la educación.