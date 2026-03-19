El Ministerio de Seguridad Nacional activó esta madrugada el protocolo de Alerta Sofía para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años que desapareció en la localidad de Cosquín, provincia de Córdoba. La última vez que fue vista, alrededor de las 14:30 del miércoles 18 de marzo de 2026, se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio San José Obrero.

Activación del protocolo de emergencia

La Fiscalía de Instrucción 2° turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, tomó intervención inmediata y solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la menor. Ante la gravedad de la situación, el ministro de Seguridad, Juan Pablos Quinteros, confirmó la activación de la Alerta Sofía, un mecanismo federal diseñado para coordinar la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos cuya vida se considere en alto riesgo inminente.

En declaraciones a Telenoche, el ministro Quinteros brindó detalles del operativo desplegado en la zona: "Estamos trabajando sobre todas las hipótesis posibles. Contamos con drones de visión nocturna y continuamos con el rastrillaje por el río, a 300 o 400 metros del domicilio, con Bomberos Voluntarios y el Duar". Asimismo, informó que actualmente 104 personas se encuentran abocadas a la búsqueda y que se mantienen en comunicación con el Sistema Federal de Búsqueda y el equipo Protex dependiente de Nación.

Características de la menor y canales de contacto

Según la información oficial difundida, Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene contextura delgada, tez blanca y cabello castaño, largo y ondulado que le llega por los hombros. Sus ojos son marrones. Al momento de su desaparición, vestía un body de color gris.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información que permita dar con su paradero, se comunique de manera urgente a la línea 134, al número de emergencias 911 o que se acerque a la dependencia policial más cercana. Desde el Ministerio de Seguridad se enfatizó la necesidad de ser "extremadamente prudentes" con la información que se difunde para no entorpecer la investigación.

La hipótesis familiar

En diálogo con ElDoce.TV, Florencia, tía de la pequeña, manifestó su profunda preocupación y sostuvo una hipótesis que involucra la intervención de terceros. "Alguien se la llevó", afirmó categórica, al tiempo que describió el comportamiento habitual de la niña: "Es una nena de dos años, chiquitita, una bebé. Ella podía hablar, moverse, es inquieta, pero sale afuera y vuelve adentro de la casa, no se va para ningún lado".

La familiar describió el estado anímico del núcleo íntimo de Esmeralda: "Están destruidos. Mi hermana no puede más, necesita que su hija aparezca sana y salva. Somos un montón de vecinos buscándola". Asimismo, descartó que existan conflictos previos que pudieran motivar un hecho de estas características, al señalar que se trata de "personas laburadoras, nunca han hecho nada".

Florencia también dejó un mensaje dirigido a quien pudiera tener a la menor: "A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida, estamos muertos".

Versiones de vecinos y rastrillaje en la zona

Vecinos de la zona de Cosquín que participaron en la búsqueda inicial relataron sus primeras acciones ante la desaparición. Según testimoniaron, comenzaron a recorrer los alrededores inmediatamente, incluyendo un campo lindante a la vivienda. En ese contexto, consultaron a integrantes de un circo que se encontraba en las proximidades, aunque habrían recibido una respuesta hostil.

Una mujer identificada como Estela, que intervino en el rastrillaje comunitario, señaló las sospechas que recaen sobre esa compañía: "Nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar. Justamente hoy el circo se fue". Esta situación generó inquietud entre los pobladores, que continúan colaborando con las fuerzas de seguridad.

El operativo oficial proseguirá durante toda la noche y se extenderá hasta tanto se obtengan resultados positivos, según confirmó el ministro Quinteros: "Vamos a seguir trabajando hasta que la encontremos". Mientras tanto, la comunidad de Cosquín permanece en vilo y a la espera de noticias sobre el paradero de Esmeralda.