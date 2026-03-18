Policiales > No hubo heridos
Violento choque en Rivadavia: un auto perdió el control y terminó en la vereda
POR REDACCIÓN
Un violento siniestro vial se registró en la tarde de este martes en el departamento Rivadavia, cuando un vehículo perdió el control en una curva y terminó impactando contra un poste de luz, quedando sobre la vereda.
El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Luis Cattani y Cipolletti, en el interior del barrio Aramburu. Según testigos, el automóvil, un Toyota, no logró tomar correctamente la curva y siguió de largo, impactando contra la estructura.
Producto del fuerte impacto, el rodado sufrió importantes daños materiales y quedó prácticamente destruido. El poste de alumbrado público también resultó afectado, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector.
De acuerdo a las primeras informaciones, en el vehículo viajaban una mujer, quien conducía, y dos menores de edad. A pesar de la magnitud del choque, no se registraron heridos de gravedad.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes asistieron a los ocupantes y realizaron las tareas correspondientes para resguardar la zona.
Las causas del siniestro aún son materia de investigación, aunque no se descarta que la velocidad o una mala maniobra hayan influido en el desenlace.