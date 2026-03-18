Un violento siniestro vial se registró en la tarde de este martes en el departamento Rivadavia, cuando un vehículo perdió el control en una curva y terminó impactando contra un poste de luz, quedando sobre la vereda.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Luis Cattani y Cipolletti, en el interior del barrio Aramburu. Según testigos, el automóvil, un Toyota, no logró tomar correctamente la curva y siguió de largo, impactando contra la estructura.

Producto del fuerte impacto, el rodado sufrió importantes daños materiales y quedó prácticamente destruido. El poste de alumbrado público también resultó afectado, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector.

De acuerdo a las primeras informaciones, en el vehículo viajaban una mujer, quien conducía, y dos menores de edad. A pesar de la magnitud del choque, no se registraron heridos de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes asistieron a los ocupantes y realizaron las tareas correspondientes para resguardar la zona.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación, aunque no se descarta que la velocidad o una mala maniobra hayan influido en el desenlace.