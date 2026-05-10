El Apple iPhone 17 Pro Max volvió a convertirse en uno de los productos más buscados por los argentinos que comparan precios con Chile. Aunque la eliminación gradual de aranceles redujo parcialmente los valores locales, la diferencia sigue siendo significativa en varios modelos y capacidades.

Según distintas comparaciones publicadas en medios especializados, en tiendas chilenas como Ripley y Falabella el iPhone 17 Pro Max de 256 GB ronda entre 1.429.990 y 1.549.990 pesos chilenos. Convertido al tipo de cambio oficial argentino, el valor estimado queda entre 2,3 y 2,4 millones de pesos argentinos.

En Argentina, en cambio, el mismo equipo todavía se comercializa con precios que superan ampliamente esos valores, dependiendo de la tienda y la capacidad de almacenamiento. Actualmente pueden encontrarse distintas publicaciones locales entre 2 y más de 4 millones de pesos.

Uno de los puntos decisivos es la forma de pago. Especialistas recomiendan utilizar dólares propios con tarjeta configurada en moneda extranjera para evitar recargos e impuestos adicionales. También remarcan que los teléfonos celulares personales están exentos de tributos aduaneros al ingresar al país, aunque siempre deben respetarse las normas vigentes de ingreso.

La baja de aranceles impulsada por el Gobierno nacional redujo parte de la brecha, pero todavía existen diferencias importantes debido a impuestos internos, márgenes comerciales y disponibilidad de stock.

En redes y foros especializados, muchos usuarios destacan que el ahorro puede justificar el viaje si se combina con turismo o compras adicionales. Otros, en cambio, advierten que el costo total del traslado, hotel y logística puede achicar considerablemente la ventaja económica.

Además del precio, los usuarios también valoran aspectos como la reventa, el rendimiento del equipo y la durabilidad. En comunidades tecnológicas varios compradores remarcan mejoras en refrigeración, batería y cámara respecto de generaciones anteriores, aunque otros cuestionan si el salto tecnológico justifica el valor final del dispositivo.